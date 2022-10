V srpnu minulého roku představila společnost Xiaomi jeden z nejlepších tabletů, co se poměru ceně k výkonu týče. Řada Xiaomi Pad 5 patří k těm vůbec nejprodávanějším na trhu a tak není divu, že čínský gigant chystá nástupce. Ten by měl svou výbavou zajít ještě o kus dál.

Leaker Digital Chat Station se nechal slyšet, že Xiaomi pracuje na tabletu s čipsetem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, tedy stále s tím nejvýkonnějším čipem pro Android zařízení na trhu. Zároveň také dodal, že se letos dočkáme tabletu Xiaomi Pad 6 se 14palcovým displejem, který by měl konkurovat Galaxy Tab S8 Ultra či iPadům Pro. Začíná se tedy pochopitelně hovořit o tom, že tento tablet ponese název Xiaomi Pad 6 Ultra.

Xiaomi Pad 5 Tablet | Unboxing & Full Tour

Řada by v sobě měla zahrnovat tři modely – Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 6 Pro a Xiaomi Pad 6 Ultra. Všechny tři tablety se mají pochlubit 144Hz LTPO OLED panely a podporovat mají až 120W nabíjení. Počítá se také s Androidem 13 a novou nadstavbou MIUI for Pad. Rozhodně se tedy máme na co těšit, teoreticky bychom se jich mohli dočkat ještě před koncem letošního roku.

