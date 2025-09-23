Xiaomi do Česka přineslo lepší verzi levného kartáčku. Má plnohodnotný displej a detekci přílišného tlaku Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi začalo v Česku prodávat elektrický kartáček Oscillation Electric Toothbrush Pro za 999 Kč Novinka přináší barevný displej a detekci přílišného tlaku při čištění Kartáček nabízí čtyři režimy čištění včetně inteligentního oscilačního módu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Nedávno jsem měl možnost otestovat základní verzi elektrického kartáčku Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush, který zaujal svým zpracováním, výdrží baterie i efektivitou čištění. Vadila mi však nefunkční detekce vynechaných míst, která byla prezentována jako jedna z hlavních předností. Xiaomi nyní do Česka přináší vylepšenou verzi Pro, která by tento nedostatek potenciálně mohla opravit. Cenově na tom navíc není výrazně hůř. Displej místo světelných indikátorů Zatímco základní model disponoval pouze světelnými indikátory ve tvaru čtverce, Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro přichází s plnohodnotným barevným digitálním displejem. Ten zobrazuje grafickou reprezentaci zubů rozdělených do šesti zón a v reálném čase ukazuje, které oblasti jste již vyčistili a na které se ještě musíte zaměřit. Displej se automaticky probouzí při zvednutí kartáčku a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o vašem čištění. Kromě pokrytí jednotlivých zón zobrazuje také riziko vzniku zubního plaku, historii předchozího čištění, a dokonce upozorňuje na přílišný tlak vyvíjený při čištění – to levnější model bohužel nezvládne. Jakákoliv možnost propojení s aplikací v chytrém telefonu ale stále chybí. Inteligentní oscilační technologie Model Pro využívá technologii Smart Surface Oscillation, která automaticky přizpůsobuje úhel a intenzitu vibrací podle toho, jakou část zubu právě čistíte. Při čištění žvýkací plochy stoliček kartáček vibruje silněji s menším oscilačním úhlem, zatímco při čištění boční plochy zubu zvětšuje oscilační úhel až na 20 stupňů pro lepší pokrytí. K dispozici jsou čtyři režimy čištění: šetrný pro citlivé dásně, standardní pro každodenní použití, hloubkový oscilační pro mezizubní prostory a inteligentní oscilační, který se automaticky přizpůsobuje různým povrchům zubů (ten byste u levnějšího modelu hledali marně). Kartáček využívá vylepšený oscilační ultrasonický motor, který horizontálním čištěním účinně odstraňuje plak. Výdrž baterie a praktické funkce Stejně jako základní model se i verze Pro pyšní mimořádnou výdrží baterie – až 180 dní v šetrném režimu nebo 100 dní ve standardním režimu. Nabíjení probíhá přes USB-C port, což oceníte zejména na cestách. Kartáček nabízí stupeň krytí IPX8, takže ho můžete bez obav oplachovat pod tekoucí vodou. Nechybí ani paměťová funkce pro zapamatování naposledy použitého režimu, 3sekundový pozvolný start proti rozstřiku pasty a praktická funkce travel lock, která zabrání nechtěnému zapnutí v zavazadle. Dva typy hlavic bez mědi Xiaomi pro model Pro vyvinulo nové hlavice bez použití mědi, což eliminuje riziko rezivění. K dispozici jsou dva typy: Clean s tvrdšími vlákny pro důkladné čištění a Soft s měkkými vlákny pro citlivé zuby a dásně. Obě varianty mají pryžové polstrování na zadní straně, které chrání zuby před nepříjemnými nárazy, a obsahují zelená vlákna, jejichž vyblednutí signalizuje potřebu výměny hlavice. Cena a dostupnost Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush Pro je v Česku k dispozici za 999 Kč, levnější varianta přitom stojí jen 699 Kč. Za bonusy v podobě barevného displeje či detekci přílišného tlaku tak neplatíte moc navíc. Kartáček je k dispozici v bílé a fialové variantě. Vzhledem k tomu, že základní verze mě téměř přesvědčila, vylepšená verze Pro s funkčním sledováním čištění a informativním displejem by mohla představovat zajímavou volbu pro každého, kdo hledá cenově dostupný elektrický kartáček s trochu pokročilejšími funkcemi. Je ale samozřejmě otázka, jak je na tom dražší kartáček se schopností detekovat vynechaná místa. Jelikož jsem jej, minimálně zatím, netestoval, netroufnu si na sto procent říct, že je na tom lépe než jeho levnější bráška.

Zvažujete pořízení elektrického kartáčku s displejem?

Zdroje: Xiaomi, vlastní 