Ross Young, jeden z nejlepších leakerů světa co se týče oboru displejů do mobilních telefonů v posledních letech zveřejnil zajímavé informace. Dle něj uvidíme v příštím roce spoustu nových skládacích telefonů. Ohebný displej chystá do svých telefonů Vivo, Oppo, Xiaomi ale i Google.

Xiaomi, Oppo, Vivo a Google chystají ohebný displej

Young tvrdí, že kromě toho chystá Samsung model Galaxy Z Fold 3 a Galaxy Z Flip Lite, což by měla být mnohem levnější varianta a stát by měla okolo 1200 EUR. To, že se o skládací mobil pokusí společnosti jako Oppo, Vivo nebo Xiaomi pro nás není žádné velké překvapení. Jedná se o inovativní společnosti, které se nebojí na trh přicházet s novými a neosvědčenými modely.

Že se do tohoto segmentu ale ponoří i Google bychom nečekali. Víme také, že telefon se bude jmenovat Pixel, takže jej americký gigant od své řady telefonů nijak neodkloní. Na telefon od Googlu se tedy obzvlášť těšíme. Čistý Android + ohebný displej? To si necháme líbit!

Na jaký skládací telefon se těšíte nejvíce?