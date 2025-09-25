Otevřená sluchátka Xiaomi OpenWear Stereo Pro míří do Česka! Překvapí zvukem i technologiemi Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi včera oficiálně potvrdilo globální dostupnost sluchátek OpenWear Stereo Pro Evropská cena 150 eur odpovídá našemu exkluzivnímu úniku o ceně 3 890 Kč v Česku Sluchátka kombinují pět měničů s otevřeným designem pro celodenní komfort Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 25.9.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Minulý týden jsme vám exkluzivně přinesli informaci o tom, že Xiaomi chystá do Česka svá nová otevřená sluchátka OpenWear Stereo Pro. Včera se naše zjištění potvrdila – čínský gigant oficiálně oznámil globální dostupnost těchto neobvyklých sluchátek. A cena? Přesně taková, jakou jsme předpovídali. Pět měničů v devíti gramech Otevřený design není jen módní výstřelek 45 hodin výdrže dává pecky do kapsy hanbu Kdy a kde je seženete? Pět měničů v devíti gramech Oficiální specifikace potvrdily to, co jsme psali minulý týden – každé sluchátko váží jen 9,7 gramů, přitom uvnitř skrývá armádu zvukových měničů. Hlavní 18×13mm dynamický driver doplňují dvě vyvážené armatury a piezoelektrický výškový měnič. Xiaomi se chlubí laděním od Harman AudioEFX – stejní lidé, kteří ladí AKG a JBL. Plus podpora Hi-Res Audio přes kodek LDAC. Otevřený design není jen módní výstřelek Proč vlastně někdo chce sluchátka, která nezacpávají uši? Důvodů je víc, než si myslíte. Běžci oceňují, že slyší provoz. Rodiče potřebují vnímat děti. Lidé v kanceláři nechtějí být odříznutí od světa. KOUPIT OTEVŘENÁ SLUCHÁTKA XIAOMI OpenWear Stereo Pro navíc řeší největší problém otevřených sluchátek – únik zvuku. Xiaomi nasadilo aktivní systém, který generuje inverzní vlny a minimalizuje to, co slyší okolí. Titanový drát s tvarovou pamětí se přizpůsobí každému uchu. Testování na 5 000 ohybových cyklů znamená, že vydrží roky každodenního sundávání a nasazování. 45 hodin výdrže dává pecky do kapsy hanbu S pouzdrem vydrží OpenWear Stereo Pro až 45 hodin. To je skoro dva dny nepřetržitého poslechu. Samotná sluchátka zvládnou 8,5 hodiny – celý pracovní den bez nabíjení. Rychlonabíjení je další eso v rukávu. Deset minut v pouzdře = dvě hodiny muziky. Zapomněli jste nabít? Během ranní sprchy získáte dost šťávy na cestu do práce a zpět. KOUPIT OTEVŘENÁ SLUCHÁTKA XIAOMI Bluetooth 5.4 znamená stabilní spojení a multipoint párování. Můžete být připojeni k telefonu a notebooku současně. Hudba se navíc automaticky pozastaví, když vám někdo zavolá. Sluchátka podporují 360° prostorový zvuk se sledováním hlavy. Při sledování filmů nebo hraní her se zvuk přizpůsobuje tomu, kam se díváte. Certifikace IP54 znamená odolnost proti potu a dešti. Nejsou to plavecká sluchátka, ale běžný déšť nebo intenzivní trénink přežijí bez problémů. Kdy a kde je seženete? V Česku sluchátka stojí 3 890 Kč a koupíte je u všech velkých prodejců jako je Alza, Datart nebo Smarty. KOUPIT OTEVŘENÁ SLUCHÁTKA XIAOMI Co říkáte na nová otevřená sluchátka od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi konference, vlastní O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář otevřená sluchátka wearables Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024