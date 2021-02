První ohebný Xiaomi telefon už má certifikaci. Kdy ho uvidíme?

Čínská firma Xiaomi by mohla již brzy oficiálně ukázat svůj první flexibilní mobil. Věc, o které se spekuluje už delší dobu, dostává jasnější obrysy. Zmíněný ohebný telefon Xiaomi totiž podle všeho nedávno prošel certifikací u TENAA. Jde o zařízení s kódovým označením M2011J18C, které je přisuzováno právě tomuto očekávánému modelu. Už dříve bylo odhaleno jeho sympatičtější pracovní jméno Cetus. Mělo by přitom jít jen o jeden z celkem tří flexibilních smartphonů této značky, které se mají letos objevit. Tento první by se měl světu ukázat v druhém kvartálu, tedy do několika týdnů.

Samotná certifikace žádné podrobnosti k parametrům neprozrazuje, nicméně o několika se už mluví. Nejzajímavější součást tohoto mobilu, tedy ohebný displej, bude údajně od Samsungu. Měl by přitom disponovat i vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Hlavní fotoaparát by měl mít rozlišení 108 megapixelů a po stránce softwaru se máme těšit na Android 11 ukrytý v nadstavbě MIUI 12. Ohebný Xiaomi telefon, který byl před pár dny pravděpodobně předmětem TENAA certifikace, byl také již dříve na údajných snímcích z čínského metra.

Jaký máte momentálně názor na ohebné mobily?

Zdroj: IGP