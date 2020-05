Opravdu toto Xiaomi vyrobí? Má plán ohebného véčka s otočným foťákem

Samsung Galaxy Z Flip, Motorola Razr 2019 a teď další ohebný telefon ve stylu “véčka” od Xiaomi? Čínskou firmu pochopitelně ještě může téměř kdokoli předběhnout, ale evidentně si na tento “klasický” otevírací formát brousí zuby také. Dokazuje to nedávno odhalený patent přístroje, který je nejen vertikálně ohebný (otevírá se zespodu nahoru), ale také vybavený zvláštní otočnou kamerou. Jak už to u patentů bývá, možná je to jen nápad do šuplíku. Například o těch, které si Xiaomi zaregistrovalo už před několika měsíci, jsme od té doby neslyšeli. Pokud by se ale firma rozhodla aktuálně probíraný telefon vyrobit, rozhodně by zaujal. Xiaomi si patent na tento ohebný telefon s otočným foťákem registrovalo už vloni v listopadu. Po tradičním několikaměsíčním procesu schvalování byly teď zveřejněny snímky.

Obrázky z úředních dokumentů vytáhla v tomto směru velmi aktivní redakce LetsGoDigital ve spolupráci s TigerMobiles. Zamýšlený Xiaomi telefon už v dnešní době není ani tak zajímavý tím, že má být ohebný, ale že má být navíc s touto vlastností vybavený i otočným foťákem. Ten má podle výkresů ve standardní pozici čtyři čočky vzadu a jednu vepředu. Kolem středové osy by měl jít ale otočit. Podobné řešení jsme mohli dříve vidět už u několika konceptů. Ale skutečně takový telefon Xiaomi vyrobí? Redakce LetsGoDigital se domnívá, že ano. A dokonce ho prý uvidíme ještě letos.

Má podle vás takový design budoucnost?

Zdroj: IGP