Že by další ohebné Xiaomi mobily? Unikly snímky patentů se třemi displeji

Vypadá to, že čínské Xiaomi už pracuje na další generaci ohebných telefonů. Na posledních uniklých snímcích patentových návrhů jsou vidět zařízení se třemi displeji, která neodpovídají dosavadním teoriím a obrázkům k prvnímu telefonu s ohebnou obrazovkou této značky. Dá se tak očekávat, že jde o další plánované modely. I když obrázky nenabízejí moc konkrétních specifikací, je z nich patrný právě netradiční počet displejů. Pokud nemá jít o telefony s duálními obrazovkami na každé straně pantu, můžeme si vsadit na flexibilní provedení. Tyto potenciálně nové ohebné telefony Xiaomi na obrázcích odhalují také svou hlavní odlišnost. Jeden z nich by se otevíral horizontálně, druhý zase velmi podivně vertikálně.

Na prvním obrázku je vidět telefon, u nějž se dá lehce tipovat ohebný displej táhnoucí se přes velkou většinu přední i zadní strany s ohybem na jednom z boků. U druhého přístroje je pak vidět významné “slití” displeje k horní hraně. Na první pohled to značí jasný přehyb přes pant. Vypadá to velmi zajímavě, ale opravdu netušíme, k jakým účelům by v rozloženém stavu něco takového sloužilo.

Zajímavé také je, že ani na jednom z patentových obrázků není vidět přední kamera. Dost možná to ukazuje na použití již dokázané a vyzkoušené technologie, která kameru schová za displej. Brzy se asi dozvíme, zda jde opravdu o další očekávatelné flexibilní telefony od Xiaomi, nebo si jen firma patentuje různé koncepty.

Těšíte se na nové ohebné telefony od Xiaomi?

Zdroj: aauthority