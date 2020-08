Černá budoucnost pro servisy? Xiaomi řeší odnímatelný displej

Přesnou statistiku k dispozici nemáme, ale předpokládáme, že nejčastějším důvodem návštěvy servisu mobilních telefonů bude prasklý displej. Případně se bude dělit o prvenství s utopeným telefonem. Výměna poškozené obrazovky se ovšem dá bezpochyby označit za denní chleba opravářů. Tento stav by ale možná mohl být brzy ohrožen, pokud by jeden z předních světových producentů telefonů dotáhl do konce nedávno objevený patent. Podle něj Xiaomi zvažuje vyrábět mobil či mobily, které by měly lehce odnímatelný displej. A tím lehce odnímatelným myslíme opravdu snadno vyjmutelný panel, který by šel bez nutnosti nářadí hravě “odloupnout” od zbytku těla mobilu.

Patent dokonce rozvíjí myšlenku, že by mohl displej i po vyjmutí nadále nezávisle fungovat. Musel by samozřejmě mít alespoň malou baterii. Není úplně jasné, k čemu by taková schopnost byla, nicméně hlavní výhodou by asi byla snadná vyměnitelnost při poškození. Z výkresů je patrné, že odnímatelný displej by řešil komunikaci se zbytkem Xiaomi telefonu pomocí několika jednoduchých kontaktů. Pokud by bylo dobře vyřešeno usazení obrazovky do těla (aby jen tak nevypadla) a takový displej by nestál moc peněz (proč by nutně měl?), rozhodně se dá hovořit o revoluci. Takové, které by se mohly servisy obávat. Otíráme se tady o téma modulárních telefonů, které už bylo několikrát nakousnuto, nicméně velkými firmami zatím vždy úspěšně utopeno.

Líbilo by se vám takové řešení?

Zdroj: LGD