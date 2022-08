Xiaomi představí za pár dní nový laptop a 4K televizi

Společnost Xiaomi na svém oficiálním Twitter účtu včera dvěma prospekty nalákala na brzký příchod dvou nových produktů. Počítat můžeme s tím, že se už 30. srpna představí laptop Xiaomi NoteBook Pro 120G a také televizor z řady Xiaomi Smart TV X Series.

Plakát nám nabízí poměrně detailní pohled na dosud neodhalený notebook. Těžko říct, co znamená 120G v názvu, teoreticky by ale mohlo jít o to, že bude laptop vybaven displejem se 120Hz obnovovací frekvencí. To je však pouze naše domněnka. Vzhledem k tomu, že minulý rok představila firma model Xiaomi Mi Notebook Pro s procesory Intel Core 11. generace se dá očekávat, že bude v novinkách tikat 12. řada.

Welcome to an era of technology that’s fast, fluid, and fantastic.

Enter #YourNewView with the #XiaomiNoteBookPro 120G!

Leave a ❤️ if you’re as excited as we are!

Stay tuned: https://t.co/z3YKfYbZWm pic.twitter.com/wAJ6TEg4Dy

— Xiaomi India (@XiaomiIndia) August 19, 2022