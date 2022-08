Není to tak dávno, co jsme vás informovali o faktu, že Xiaomi uvede již 30. srpna na trh laptop Xiaomi NoteBook Pro 120G a také řadu televizorů Xiaomi Smart TV X. V původním článku jsme spekulovali nad tím, co může znamenat 120G v názvu a nakonec se potvrdilo, že jde o obnovovací frekvenci displeje.

Laptop Xiaomi NoteBook Pro 120G se pochlubí fantastickým displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením 2,5K, jak odhaluje jeden z prospektů. Ten rovněž potvrzuje přítomnost procesorů Intel Core 12. generace, kterému může dělat společnost grafická karta Nvidia. Výrobce však v tuto chvíli nezveřejnil, o jaký konkrétní model půjde.

Rendery odhalují, že bude notebook vypadat velice podobně jako předchůdci, kterými byly laptopy Mi NoteBook Pro a Mi NoteBook Ultra. Čínský gigant tedy opět vsadí na hliníkovou konstrukci, počítat můžeme také s Thunderbolt porty nebo plnohodnotným HDMI.

Koupili byste si Xiaomi notebook?

