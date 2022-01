Xiaomi chce být největší výrobce mobilů na světě

Čínská značka má potenciál stát se nejúspěšnějším výrobcem mobilních telefonů na celém světě. Před několika málo roky by taková věta seděla na skvěle rozjetou firmu Huawei, nicméně její snažení v této oblasti významně postihly obchodní restrikce ze strany USA a další překážky. O kom je tedy řeč? Nepřekvapivě se jedná o Xiaomi, které už nyní drží pozici světové trojky. Ale míří výš. V rámci představení dvanácté řady vlajkových mobilů to potvrdil přímo šéf Lei Jun.

Své silnější konkurenty, tedy společnosti Apple a Samsung, hodlá čínský gigant předstihnout někdy v roce 2024, tedy cca do tří let. Prvním krokem by prý mělo být zlepšení prodejnosti v domovské zemi, převážně skrze nově otevírané kamenné prodejny. V nich se totiž v Číně prodají více než dvě třetiny telefonů.

Aktuální situace na celosvětovém trhu ukazuje, že Apple je téměř na dosah, zatímco Samsung je (zatím?) ve významnějším trháku. Oproti oběma konkurentům má ale Xiaomi tu výhodu, že v posledních měsících mnohem rychleji roste a nezdá se, že by ho mělo něco zastavit. Ale nebylo si podobně jisté i Huawei?

Povede se to Xiaomi? A kdy případně?

Zdroj: aheadlines