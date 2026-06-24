Xiaomi NAS je tady. První domácí úložiště značky pojme až 16 TB a stojí míň, než byste čekali Hlavní stránka Zprávičky Vznikl první Xiaomi NAS – domácí síťové úložiště oficiálně pojmenované Xiaomi Smart Storage Tři verze od 4 do 16 TB, v rámci crowdfundingu v přepočtu zhruba od 7 200 Kč (2 299 jüanů) Zazálohuje fotky, mobil i soubory lokálně doma, hardwarové parametry ale Xiaomi zatím nezveřejnilo Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Síťové úložiště, takzvaný NAS, bylo donedávna spíš hračkou pro počítačové nadšence. Xiaomi ho teď chce dostat do běžných domácností – jeho první model Xiaomi Smart Storage slibuje, že fotky, videa i zálohy z telefonu udržíte doma a pod vlastní kontrolou, bez měsíčních poplatků za cloud. Crowdfundingový předprodej startuje 1. července, zatím jen v Číně. Xiaomi NAS má kapacitu až 16 TB Novinka tvarem připomíná malý vzpřímený kvádr v titanově šedé s matným povrchem. Uvnitř se podle dosavadních informací skrývají dvě pozice pro 2,5″ i 3,5″ SATA disky, takže kapacitu si zvolíte podle potřeby. Xiaomi chystá tři přednastavené verze – se 4, 8 a 16 TB, vždy osazené dvojicí stejných disků (u nejvyšší varianty tedy dvěma osmiterabajtovými). Srdcem celého řešení je doprovodná aplikace. Podle uniklého náhledu rozhraní má zvládnout zálohu telefonu, správu fotogalerie, pořádek v souborech i přehrávání filmů a seriálů přímo z úložiště. Výrobce slibuje klienty pro Windows, Linux i macOS a samozřejmě pro Android a iPhone, takže se k datům dostanete z počítače i z mobilu. V praxi tak má jít o domácí náhradu placeného cloudu, ke které má přístup celá rodina. Klíčové parametry zatím Xiaomi tají Xiaomi zatím nezveřejnilo téměř žádné technické parametry – nevíme, jaký procesor a kolik operační paměti se uvnitř ukrývá, jak rychlé bude síťové připojení (jestli nabídne svižnější 2,5gigabitový port, nebo jen běžný gigabitový) ani jestli zařízení podpoří diskové pole RAID, které chrání data před výpadkem jednoho z disků. A právě tyhle věci přitom rozhodují, jestli má smysl sáhnout po značkovém NAS od Synology či QNAP, nebo po tom od Xiaomi. Plnou výbavu má značka odhalit až ke startu předprodeje. Xiaomi do Česka přineslo 180Hz Mini LED monitor. Za 7 tisíc nabídne skvělou výbavu Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Cena a dostupnost Předprodej formou crowdfundingu poběží od 1. do 8. července na čínských platformách Xiaomi Mall a Youpin. Ceny v rámci kampaně výrobce nasadil výrazně níž než v rámci pozdějšího běžného prodeje. základní verze se 4 TB (2× 2 TB) vyjde v přepočtu zhruba na 7 200 Kč (2 299 jüanů), běžně pak kolem 11 000 Kč prostřední 8TB model (2× 4 TB) bude stát asi 9 100 Kč (2 899 jüanů), později kolem 14 200 Kč nejvyšší 16TB varianta (2× 8 TB) přijde zhruba na 14 800 Kč (4 699 jüanů), v běžném prodeji až 22 000 Kč Do Česka ani do zbytku Evropy zatím Xiaomi Smart Storage oficiálně nemíří – stejně jako mnoho dalších produktů z platformy Youpin zůstává prozatím čínskou exkluzivitou. Jestli a za kolik dorazí k nám, značka neoznámila. Nahradili byste placený cloud vlastním úložištěm od Xiaomi? Zdroje: MyDrivers, Gizmochina, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář cloudová úložiště úložiště Xiaomi záloha dat Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024