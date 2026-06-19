Xiaomi do Česka přineslo 180Hz Mini LED monitor. Za 7 tisíc nabídne skvělou výbavu Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi uvedlo do Česka herní monitor G Pro 27Qi s cenou 6 999 Kč Model nabízí 27" QHD Fast IPS panel s Mini LED podsvícením a 1 152 stmívacími zónami Monitor zvládá 180Hz frekvenci, jas až 2 000 nitů a tovární kalibraci s přesností ΔE < 1 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Mini LED podsvícení s vyšším počtem stmívacích zón se dlouho drželo spíš v dražších cenových relacích, takže levnější displeje se musely spokojit s obyčejným IPS a chabým kontrastem. Xiaomi se tohle pomyslné dogma snaží prolomit. Když jsme vás na začátku prosince informovali o globálním představení modelu G Pro 27Qi, českou cenu ani termín dostupnosti jsme ještě neznali. Nyní už je ale monitor k dispozici za 6 999 Kč. Mini LED s 1 152 zónami je hlavní lákadlo Barvy s tovární kalibrací Herní výbava: 180 Hz a odezva 1 ms Design a ergonomie Konektivita a parametry Mini LED s 1 152 zónami je hlavní lákadlo Srdcem monitoru je 27″ Fast IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů, který Xiaomi doplnilo o Mini LED podsvícení s 1 152 lokálními stmívacími zónami. To je na cenovku pod 7 tisíc neobvykle vysoké číslo. Podsvícení podle výrobce řídí algoritmus LocalDimming spolu s rozpoznáváním scén pomocí AI, takže monitor přizpůsobuje jas jednotlivým částem obrazu. Výsledkem mají být hluboká černá a výrazné světlé plochy ve stejném záběru. Xiaomi udává špičkový jas 2 000 nitů a certifikaci HDR1000, černou pak panel podle něj zvládá až na úrovni 0,0001 nitu. Obě čísla pocházejí z interní laboratoře výrobce a měřila se v ideálních podmínkách, takže běžný provoz může vypadat jinak. Samotný IPS panel má statický kontrast 1000:1, o hloubku obrazu se tedy stará právě Mini LED. K dispozici jsou čtyři režimy podsvícení od plného výkonu po úplné vypnutí lokálního stmívání. Barvy s tovární kalibrací Monitor cílí i na kreativce. Pokrývá 100 % prostoru sRGB, 99 % DCI-P3 a 99 % Adobe RGB a díky 10bitové hloubce (technologie 8bit + FRC) zobrazí 1,07 miliardy barev. Každý kus prochází tovární kalibrací s deklarovanou přesností ΔE < 1 a v balení najdete kalibrační report. Za tu cenu jde o slušnou nabídku pro úpravu fotek nebo videí, byť 10 bitů tady vznikají interpolací, ne nativně. Herní výbava: 180 Hz a odezva 1 ms Pro hráče Xiaomi nachystalo 180Hz obnovovací frekvenci a odezvu 1 ms GTG, kterou ovšem panel zvládá jen se zapnutým Overdrive. Fast IPS přináší pozorovací úhly 178°, takže obraz zůstává čitelný i ze strany. Proti trhání obrazu pomáhá VRR a FreeSync. Z herních vychytávek stojí za zmínku zaměřovač vykreslený přímo na obrazovce a funkce, která zesvětlí tmavé partie a odhalí soupeře ve stínu. Hardwarové omezení modrého světla s certifikací TÜV má šetřit oči při delším hraní. KOUPIT MONITOR XIAOMI Design a ergonomie Po stránce vzhledu vsadilo Xiaomi na úzké rámečky ze tří stran, šestihrannou základnu a zadní RGB podsvícení. Praktický je výsuvný držák na sluchátka a ovládání joystickem namísto klasických tlačítek. Stojan nabízí výškové nastavení v rozsahu 120 mm, náklon 5° dopředu a 21° dozadu, otočení o 35° na každou stranu a pivot až 92°. Pokud stojan nepotřebujete, monitor připevníte na zeď přes VESA úchyt 75 × 75 mm. Se stojanem váží 6 kg. Konektivita a parametry Konektivita zahrnuje dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0, doplněné o 3,5mm audio výstup a napájecí vstup DC IN. Současně tak připojíte herní počítač i konzoli. Příkon činí 65 W a monitor spadá do energetické třídy F. V balení kromě monitoru a stojanu najdete napájecí adaptér, DisplayPort kabel, krytku konektorů, sadu šroubů, manuál a zmíněný kalibrační report. Zaujal vás herní monitor Xiaomi G Pro 27Qi za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář česko hraní her monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024