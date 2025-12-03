Xiaomi ukázalo Mini LED monitor s brutálním jasem, 180Hz frekvencí a propracovaným designem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo herní monitor G Pro 27Qi 2026 s technologií Mini LED a 1 152 stmívacími zónami Monitor nabízí 27" QHD displej se 180Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem 2 000 nitů Cena ani dostupnost na českém trhu zatím nebyly potvrzeny Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi během posledního měsíce představilo hned několik monitorů a nyní přichází s dalším. Čínský výrobce plánuje rozšířit své portfolio herních monitorů o model Mini LED Gaming Monitor G Pro 27Qi 2026, s nímž hodlá cílit na náročnější hráče, kteří požadují pokročilou obrazovou kvalitu s vysokým jasem a precizním podáním barev. Novinka se objevila na globálním webu výrobce, což nasvědčuje plánovanému uvedení na různé světové trhy včetně toho našeho. Mini LED technologie s 1 152 stmívacími zónami Srdcem monitoru je 27palcový Fast IPS panel s rozlišením 2560 × 1440 pixelů a technologií Mini LED. Ta využívá celkem 1 152 lokálních stmívacích zón, které v kombinaci s proprietárním algoritmem LocalDimming a AI rozpoznáváním scén dynamicky optimalizují podsvícení. Výsledkem je precizní zobrazení jak jasných, tak tmavých partií obrazu. Monitor dosahuje špičkového jasu 2 000 nitů a nese certifikaci HDR1000. Tmavé scény zobrazuje až do úrovně 0,0001 nitu, což zajišťuje hlubokou černou a výrazný kontrast. Pro různé scénáře použití nabízí čtyři režimy podsvícení – High, Medium, Low a možnost úplného vypnutí lokálního stmívání. Široký barevný gamut pro hráče i tvůrce Xiaomi cílí nejen na hráče, ale také na kreativce. Monitor pokrývá 99 % DCI-P3, 99 % Adobe RGB a 100 % sRGB barevného prostoru. Zobrazit dokáže 1,07 miliardy barev díky 10bitové hloubce (8-bit + FRC). Každý kus prochází tovární kalibrací s garantovanou přesností ΔE < 1, přičemž součástí balení je i kalibrační report. Xiaomi má nový zakřivený monitor se 180Hz frekvencí a parádním designem. Co na něj říkáte? Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Herní výbava pro náročné Pro plynulý herní zážitek monitor nabízí 180Hz obnovovací frekvenci a odezvu 1 ms GTG. Samozřejmostí je podpora FreeSync pro eliminaci trhání obrazu. Z herních funkcí stojí za zmínku možnost zobrazení zaměřovače přímo na obrazovce nebo funkce pro zesvětlení tmavých oblastí, která odhalí nepřátele ukryté ve stínech. Elegantní design s esportovými prvky Po stránce designu Xiaomi vsadilo na úzké rámečky ze tří stran a šestihrannou základnu, která efektivně využívá prostor na stole. Zadní strana monitoru disponuje RGB podsvícením pro dotvoření herní atmosféry. Praktickým doplňkem je výsuvný držák na sluchátka. Stojan umožňuje nastavení výšky v rozsahu 120 mm, náklon dopředu o 5° a dozadu o 21°, otočení o 35° na každou stranu a pivot o 92°. Monitor lze alternativně připevnit na zeď pomocí VESA držáku 75 × 75 mm. Ovládání zajišťuje joystick, který nahrazuje klasická tlačítka. Konektivita a další specifikace Z pohledu připojení monitor nabízí dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0, takže současně připojíte herní počítač i konzoli. Nechybí ani 3,5mm audio výstup. Příkon činí 65 W a hmotnost se stojanem dosahuje 6 kg. Kolik bude novinka stát a zda se podívá i na český trh, zatím Xiaomi neprozradilo. Značka nicméně u nás již prodává řadu herních i kancelářských monitorů, takže příchod modelu G Pro 27Qi 2026 není vyloučen. Zaujal vás nový herní monitor od Xiaomi? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024