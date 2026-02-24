Xiaomi v sobotu ukáže nášup novinek. Kromě nových vlajek přijdou tablety, hodinky nebo chytrý lokátor

TOPlist

  • Xiaomi v sobotu 28. února globálně představí řadu Xiaomi 17 včetně modelu Ultra s 200Mpx teleobjektivem Leica
  • Součástí prezentace budou také tablety Pad 8, hodinky Watch 5, sluchátka Buds 8 Pro a lokátor Xiaomi Tag
  • Překvapením je odhalení dosud nepředstavené koloběžky Electric Scooter 6 Ultra s dojezdem 75 km

Adam Kurfürst
24.2.2026 14:00
xiaomi mwc 2026 ocekavane produkty ai ilustrace

Letošní veletrh MWC v Barceloně bude pro fanoušky Xiaomi skutečným svátkem. Čínský výrobce na sobotu 28. února naplánoval rozsáhlou globální prezentaci, během níž odhalí nejméně osm nových produktů. Od vlajkových telefonů přes tablety a hodinky až po sluchátka a elektrickou koloběžku – pojďme si shrnout, co všechno můžeme očekávat.

Xiaomi 17 a 17 Ultra: nová éra fotografie

Hlavními hvězdami prezentace budou bezpochyby vlajkové telefony Xiaomi 17 a Xiaomi 17 Ultra. Základní model bude cílit na uživatele preferující kompaktnější rozměry s 6,3″ displejem a překvapivě velkou 6 330mAh baterií se 100W nabíjením. Pod jeho kapotou najdeme Snapdragon 8 Elite Gen 5 a fotografická výbava se spolehne na optiku Leica Summilux se třemi 50Mpx snímači.

xiaomi 17 ultra zelena cerna zadni strana nahled

Verze Ultra pak bude skutečným fotomobilem pro náročné s 200Mpx teleobjektivem Leica, 6,9″ displejem a 16 GB RAM. Čeští zákazníci se mohou těšit na bonusy včetně Spotify Premium na 4 měsíce zdarma nebo bezplatné opravy displeje během prvních 6 měsíců.

Xiaomi Pad 8: tablety s PC funkcemi

Řada Xiaomi Pad 8 přináší 11,2″ LCD displeje s rozlišením 3.2K a 144Hz obnovovací frekvencí v ultratenkém těle o tloušťce pouhých 5,75 mm. Základní model pohání Snapdragon 8s Gen 4, zatímco Pro verze dostala předloňský vlajkový Snapdragon 8 Elite. Oba modely poběží na HyperOS 3, který by měl nabídnout vylepšené rozdělení obrazovky a plnohodnotné verze kancelářských aplikací.

xiaomi pad 8 pro fotoaparaty design

Xiaomi Watch 5: Wear OS a EMG senzor

O výbavě globální verze hodinek Xiaomi Watch 5 jsme informovali jako první na světě. Dorazí s operačním systémem Wear OS od Googlu, což otevře přístup k obchodu Google Play. Vybavené budou 1,54″ AMOLED displejem s jasem 1 500 nitů a pouzdrem z nerezové oceli 316L. Největší novinkou bude pravděpodobně EMG senzor, který umí zachytit elektrické signály ze svalů ruky a převést je na ovládací gesta. Duální čipová architektura s procesory Snapdragon W5 a BES2800 údajně zajistí výdrž až 6 dní v běžném režimu. Dle našich původních informací by v Česku měly stát 7 990 Kč, avšak nyní víme, že existuje i určitá šance na to, že byla tato částka změněna na 6 990 Kč.

xiaomi watch 5 juniper green rendery globalni 1
xiaomi watch 5 black rendery globalni 1

Xiaomi Tag: levnější alternativa k AirTagu

Bluetooth lokátor Xiaomi Tag využívá Bluetooth 5.4 a NFC s podporou jak Google Find Hub, tak Apple Find My. Kompaktní zařízení o hmotnosti pouhých 10 gramů nabízí odolnost IP67 a výdrž baterie CR2032 až 390 dní. V Evropě bude stát 17,99 eur (cirka 450 Kč) za kus, čtyřbalení pak 59,99 eur (1 450 Kč).

xiaomi tag s penezenkou

Redmi Buds 8 Pro: trojité měniče a ANC 55 dB

Bezdrátová sluchátka Redmi Buds 8 Pro lákají na konstrukci s trojitými koaxiálními měniči – 11mm basový měnič s titanovou membránou doplňuje dvojice 6,7mm piezoelektrických keramických výškových měničů. Hybridní ANC nabízí útlum až 55 dB s 20 úrovněmi nastavení. Výdrž činí 8,5 hodiny při vypnutém ANC, s pouzdrem pak 35 hodin. V Česku by měla novinka stát 1 799 Kč.

xiaomi redmi buds 8 pro barevne verze cina

Magnetická powerbanka a Electric Scooter 6 Ultra

Xiaomi rovněž představí 5 000mAh magnetickou powerbanku s 15W bezdrátovým nabíjením v ultratenkém provedení. Detaily o tomto produktu zatím nejsou známy.

Překvapením je pak odhalení dosud nepředstavené koloběžky Electric Scooter 6 Ultra. Vlajkový model nabídne 500W motor se špičkovým výkonem 1 200 W, baterii s kapacitou 585 Wh a dojezd až 75 km. Nosnost činí 140 kg a koloběžka bude dostupná výhradně ve žluté barvě za 799,99 eur (asi 19 400 Kč).

Na který z produktů se těšíte nejvíce?

