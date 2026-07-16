Xiaomi G34WQi 2026 dorazil do Česka. Zakřivený herní monitor se 180 Hz koupíte kolem 7 tisíc Hlavní stránka Zprávičky Zakřivený herní monitor Xiaomi G34WQi 2026 dorazil na český trh Láká na 34" ultraširoký WQHD panel se 180Hz frekvencí a zakřivením 1500R U prvních tuzemských prodejců vyjde zhruba na 7 tisíc korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 16.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi rozšiřuje svou nabídku monitorů v Česku. Zakřivený herní model G34WQi 2026, o jehož globálním představení jsme psali už loni v listopadu, se nově objevil na české stránce výrobce i u prvních prodejců – a cena startuje kolem 7 tisíc korun. Co Xiaomi G34WQi 2026 nabídne? Základem je 34palcový panel typu VA s ultraširokým poměrem stran 21:9 a rozlišením 3440 × 1440 bodů (WQHD). Zakřivení 1500R má podle výrobce kopírovat přirozené zaoblení oka a víc vás vtáhnout do hry i filmu – proti běžnému monitoru s poměrem stran 16:9 nabídne zhruba o 30 % širší zorné pole. Pro hraní je zásadní obnovovací frekvence 180 Hz doplněná odezvou 1 ms GTG, kterou Xiaomi měří ve vlastní laboratoři. O plynulý obraz bez trhání se stará technologie AMD FreeSync Premium, ta ovšem funguje pouze přes DisplayPort, nikoliv přes HDMI. Panel zvládá HDR400 s maximálním jasem 400 nitů a pokrývá 95 % barevného prostoru DCI-P3 i celý gamut sRGB. Desetibitovou hloubku barev sice řeší kombinací osmi bitů a technologie FRC, přesto výrobce slibuje průměrnou barevnou odchylku ∆E menší než 2. Nechybí ani certifikace TÜV Rheinland pro nízké vyzařování modrého světla. Konektivita a stojan Na zadní straně najdete dva porty DisplayPort 1.4 a dva HDMI 2.0, k procházení nabídky slouží praktický joystick. Stojan zvládá nastavení výšky, náklonu i otočení a monitor je připravený také na uchycení na zeď přes standard VESA – držák se ovšem prodává zvlášť. Tenké rámečky a nasvícení zadní strany z něj dělají vděčný kus i do vyladěné herní sestavy. Kolik Xiaomi G34WQi 2026 stojí v Česku? Na oficiální české stránce Xiaomi monitor najdete se všemi parametry, konkrétní cenu ale výrobce přímo neuvádí. U prvních tuzemských e-shopů se novinka objevila kolem 7 190 korun a bývá skladem. Tady je ale dobré zpozornět. Prakticky totožný starší model G34WQi bez přívlastku 2026 – se stejným 34″ VA panelem, rozlišením 3440 × 1440 i frekvencí 180 Hz – se v Česku dá pořídit i pod šest tisíc korun. Za novější edici tak připlatíte hlavně kvůli tomu, že jde o čerstvě uvedený kus, rozdíly ve výbavě jsou minimální. Vsadili byste na novější G34WQi 2026, nebo sáhnete po levnějším původním modelu? Zdroj: Xiaomi Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor počítačový monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024