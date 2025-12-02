Xiaomi Monitor A24i 2026 bude levný a nabídne vysokou obnovovací frekvenci Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo monitor A24i 2026 s 144Hz obnovovací frekvencí a IPS panelem Novinka sdílí specifikace s Redmi Monitor A24 2026, který byl v říjnu uveden v Číně za zhruba 1 500 Kč Monitor nabízí tovární kalibraci barev ΔE<1 a certifikaci TÜV Rheinland pro ochranu zraku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 2.12.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo své globální portfolio monitorů o nový model Xiaomi Monitor A24i 2026, který se objevil na oficiálním webu výrobce. Zajímavostí je, že sdílí prakticky totožné specifikace s modelem Redmi Monitor A24 2026, jenž byl v říjnu uveden v Číně. Globální varianta pod značkou Xiaomi naznačuje, že by se novinka mohla brzy podívat i na evropské trhy včetně Česka. 144Hz frekvence v kancelářském monitoru Xiaomi Monitor A24i 2026 disponuje 23,8palcovým IPS panelem s rozlišením 1920 × 1080 pixelů. Klíčovým vylepšením oproti předchozí generaci je 144Hz obnovovací frekvence, která představuje značný skok ze 100 Hz. Vyšší frekvence zajistí plynulejší zobrazení nejen při scrollování dokumentů či webových stránek, ale také při méně náročném hraní her. Panel pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a zobrazuje 16,7 milionu barev. Maximální jas dosahuje 300 nitů, což je dostačující hodnota pro práci i ve světlejších místnostech. Tovární kalibrace a ochrana zraku Xiaomi u nového monitoru zdůrazňuje tovární kalibraci barev s hodnotou ΔE<1, což znamená, že odchylky od skutečných barev jsou prakticky nepostřehnutelné lidským okem. Tato přesnost ocení zejména uživatelé pracující s grafikou nebo fotografiemi, kteří potřebují věrnou reprodukci barev bez nutnosti dodatečné kalibrace. Monitor je vybaven certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light pro snížení emise škodlivého modrého světla. V kombinaci s DC dimmingem napříč celým rozsahem jasu by měl monitor šetřit zrak i při dlouhodobém používání. Minimalistický design s VESA podporou Po stránce designu Xiaomi Monitor A24i 2026 zaujme úzkými rámečky na třech stranách displeje, které přispívají k modernímu vzhledu a hodí se pro sestavy s více monitory. Stojan umožňuje naklápění obrazovky pro pohodlnější sledování, a pokud uživatel preferuje alternativní řešení, může využít VESA kompatibilitu pro připevnění na zeď nebo rameno. Konektivita zahrnuje DisplayPort 1.4 a HDMI port, což je pro kancelářský monitor v této třídě standardní výbava. USB-C bohužel chybí, ale v dané cenové kategorii jde o běžný kompromis. Pro koho je monitor určen? Xiaomi Monitor A24i 2026 cílí především na kancelářské uživatele a studenty, kteří ocení plynulé zobrazení při práci s dokumenty a webovým obsahem. Díky 144Hz frekvenci si však přijdou na své i příležitostní hráči kompetitivních her. Tovární kalibrace barev jej činí zajímavou volbou také pro fotografy a grafiky hledající cenově dostupný monitor s přesným podáním barev. Cena pro globální trhy zatím nebyla oznámena. Pro srovnání – čínský Redmi Monitor A24 2026 se prodává za 469 jüanů (zhruba 1 400 Kč), respektive 519 jüanů (asi 1 500 Kč) ve verzi s ergonomickým stojanem. V případě evropského uvedení by cena pravděpodobně dosáhla 2 000 až 2 500 Kč. Zaujal vás nový monitor od Xiaomi se 144Hz frekvencí? Zdroje: Xiaomi, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář monitor Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024