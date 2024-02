Xiaomi Mix Fold 4 se blíží! Co bude umět tahle skládačka?

Už za pár týdnů by se světu mělo ukázat očekávané Xiaomi 14 Ultra

Nejlépe vybavené Xiaomi tentokráte dorazí na trh v České republice

Výrobce nezapomíná na skládací telefony, chystá se Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi je globální trojkou na trhu s mobilními telefony, ve světě skládacích přístrojů se ale zatím drželo spíše zpátky. Ne že by výrobce neměl co nabídnout, už Xiaomi Mix Fold 3 je krásný kousek techniky, ale v řadě zemí se neprodává a dosud rovněž postrádáme stylové skládací véčko od Xiaomi.

Xiaomi se v nejbližších týdnech bude pravděpodobně soustředit na představení řady Xiaomi 14, kromě již zmíněného modelu Xiaomi 14 Ultra se těšíme na kompaktní Xiaomi 14, jehož premiéra proběhla už před několika měsíci v Číně, design a funkce už nebudou překvapením.

Kromě těchto telefonů by ale výrobce už brzy mohl ukázat Xiaomi Mix Fold 4, nejnovější generaci svého skládacího topmodelu. Na internet se postupně dostávají první zprávy o tomto stroji. Jistotou je přítomnost procesoru Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, uživatelského rozhraní HyperOS a operačního systému Android 14. Chybět by neměla ani satelitní komunikace v obou směrech, to je funkce, která se u telefonů zatím objevuje velmi výjimečně, ale v budoucnosti se jej význam pravděpodobně zvýší.

Uvidíme, jak dlouho si budeme muset na Xiaomi Mix Fold 4 počkat. Původní zprávy hovořily o představení v druhé polovině roku 2024, nejnovější úniky naznačují, že bychom se mohli dočkat už v květnu. Xiaomi pravděpodobně nejprve zaměří pozornost na zmíněné telefony řady Xiaomi 14 a teprve potom se bude soustředit na nové skládačky.

Zdroj: gizmochina