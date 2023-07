Poté, co společnost Samsung před několika dny oficiálně představila nového ohebné mobily Galaxy Z Fold5 a Galaxy Z Flip5, již na světě nezbývá moc firem, které by pro letošek ještě měly v plánu ukázat své vlastní skládačky. Mezi výjimky nicméně patří další gigant, čínské Xiaomi. To má v plánu ukázat svůj MIX Fold 3 a my můžeme doufat, že do třetice se již snad zástupce této série dostane i na globální trhy. K představení dojde dle oficiální pozvánky už v srpnu a výrobce tradičně postupně začíná upouštět střípky informací.

První oficiální grafika potvrzuje spolupráci se známou značkou fotoaparátů Leica. Xiaomi MIX Fold 3 bude vybaven čtveřicí fotoaparátů Leica pro dosažení co nejlepších výsledků, ačkoli specifikace jednotlivých snímačů zatím nebyly odhaleny. Na internetu se již ale objevily zvěsti, které naznačují, že zařízení bude vybaveno primárním snímačem Sony IMX800 spárovaným s ultraširokoúhlým fotoaparátem a teleobjektivem s 3,2násobným optickým zoomem a periskopovým teleobjektivem s pětinásobným přiblížením.

Podle dalších spekulací bude Xiaomi MIX Fold 3 vybaven 8,02″ vnitřním 120Hz AMOLED QHD+ displejem a 6,56″ vnějším 120Hz AMOLED FHD+ displejem. Smartphone má být údajně vybaven procesorem Snapdragon 8 Gen 2 ve spojení s až 16 GB paměti LPDDR5X RAM a až 1TB úložištěm UFS 4.0. Očekává se, že zařízení bude vybaveno baterií o kapacitě 4 800 mAh s podporou 67W rychlého kabelového nabíjení a 50W bezdrátového nabíjení.

Co říkáte na starší Xiaomi MIX Foldy?

Zdroj: aguys