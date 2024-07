Čínské Xiaomi konečně potvrdilo datum uvedení svého skládacího telefonu Mix Flip. Už za dva dny, tedy 19. července se dočkáme hned trojice nových modelů. Kromě Mix Flipu se můžeme těšit také na Redmi K70 Ultra (u nás by se mělo prodávat jako Xiaomi 14T Pro) a Mix Fold 4. Společně s datem nám Lei Jun ukázal také samotný design, který se v lecčem podobá nedávno představené Motorole Razr 50 Ultra.

Xiaomi nezahálí a do svého prvního véčka nasadí to nejlepší. Mix Flip dostane vlajkový čipset od Qualcommu – Snapdragon 8 Gen 3. Možná byste vlajkový procesor považovali u prémiových skládaček za samozřejmost, ale například již zmíněná Motorola Razr 50 Ultra disponuje Snapdragonem 8s Gen 3, který je znatelně žravější a nemá tak obří výkon. K tomu přidejme LPDDR5X RAM, UFS 4.0 úložiště a 3D odpařovací komoru pro chlazení. Tohle všechno jasně naznačuje, že půjde o pořádně nadupaný stroj.

I když toho o foťácích zatím moc nevíme, jisté je, že na zádech najdeme duální soustavu ve spolupráci s Leicou. Xiaomi se chlubí, že jeden z objektivů bude mít „velkou clonu“. Co přesně to znamená, se dozvíme až za pár dní. Už dříve se však objevily spekulace o tom, že Xiaomi vynechá ultrašíro a nahradí jej teleobjektiv.

Mix Flip by měl nabídnout baterii s kapacitou 4780 mAh. To je více než u konkurenčního Galaxy Z Flipu 6 Motoroly Razr. Na vnější straně telefonu najdeme 4palcový displej s rozlišením 1240p a jasem až 1600 nitů.

