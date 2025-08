Tohle vypadá na zklamání. Xiaomi MIX Flip 3 prý vůbec nemusí opustit Čínu

Fanoušci skládacích telefonů od Xiaomi se pravděpodobně letos dočkají zklamání. Podle nejnovějších údajů z databáze GSMA se zdá, že Xiaomi MIX Flip 3 zůstane výhradně čínským produktem a na globální trhy, včetně Česka, se nepodívá (informoval o tom server XiaomiTime). Jde o výraznou změnu strategie oproti předchozím modelům řady MIX Flip, které se běžně dostávaly i na mezinárodní trhy.

Databáze prozrazuje čínskou exkluzivitu

V registraci GSMA se objevily dvě varianty MIX Flip 3 s modelovými označeními 2603APX0AC (se satelitní konektivitou) a 2603EPX2DC (standardní verze). Klíčové je ale to, co v databázi chybí – žádné globální modelové kódy, které by naznačovaly přípravu na mezinárodní uvedení. Takový postup silně naznačuje, že Xiaomi cílí s touto generací výhradně na domácí čínský trh.

Podobnému osudu pravidelně čelí i knižní MIX Fold, který je rovněž omezený na čínský trh. Nyní se však zdá, že Xiaomi přehodnocuje svou strategii ohledně globální distribuce skládacích telefonů, což může souviset s náročnějšími certifikačními procesy či omezeným zájmem na některých trzích.

Satelitní konektivita jako hlavní novinka

Mezi nejvýraznější novinky MIX Flip 3 bude patřit satelitní konektivita, kterou nabídne alespoň jedna z variant. Jde o trend, který sledujeme u špičkových smartphonů již několik let – možnost nouzové komunikace i v oblastech bez pokrytí mobilních sítí. Xiaomi tak drží krok s konkurencí typu iPhone či Galaxy S Ultra.

Pod kapotou má novinka pracovat s procesorem Snapdragon 8 Elite 2, což by mělo zaručit špičkový výkon pro rok 2026. Vývojové označení modelu je „pixiu“ podle čínské mytologie, zatímco předchůdce MIX Flip 2 nesl kódové jméno „bixi“.

Dřívější uvedení, ale pouze v Číně

Modelové číslování naznačuje možné uvedení již v březnu 2026, což by bylo dříve než u předchozích dvou generací MIX Flip – obvykle se totiž telefony dostaly na trh až v létě. Agresivnější časový harmonogram může signalizovat snahu Xiaomi posílit svou pozici na lukrativním čínském trhu skládacích telefonů.

Spekuluje se také o společném uvedení s modelem Xiaomi 16 Ultra, byť tato informace zatím není potvrzena. Pokud by se ukázala jako pravdivá, šlo by o zajímavou marketingovou strategii propojující vlajkové modely.

Stále čekáme na MIX Flip 2 globálně

Zatímco se spekuluje o třetí generaci, uživatelé mimo Čínu stále čekají na globální vydání MIX Flip 2. Ten se v Číně prodává již několik měsíců, ale jeho příchod na mezinárodní trhy včetně Česka zatím nebyl potvrzen.

MIX Flip 2 nabízí 6,86″ vnější AMOLED displej s rozlišením 2912×1224 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí, zatímco hlavní 4,01″ vnější obrazovka disponuje rozlišením 1392×1208 pixelů. Pod kapotou tepe procesor Snapdragon 8 Elite doplněný až 16 GB RAM a 1TB úložištěm. O fotografie se stará 50Mpx hlavní snímač s optickou stabilizací a 50Mpx teleobjektiv s 2násobným zoomem. Baterie má kapacitu 4780 mAh s podporou 67W rychlého nabíjení.

Myslíte si, že Xiaomi dělá chybu omezením MIX Flip 3 pouze na čínský trh?

Zdroj: XiaomiTime