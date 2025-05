Xiaomi MIX Flip 2 je za rohem. Nabídne skvělý výkon a rychlé bezdrátové nabíjení

Xiaomi se chystá představit druhou generaci svého véčka MIX Flip už během června tohoto roku, dočkáme se tedy o něco dříve než loni. Novinka se má pochlubit výkonným čipsetem Snapdragon 8 Elite a mimořádně štíhlým profilem, kterým by měla překonat současnou konkurenci.

Tentokrát už v červnu

Představení v Číně je naplánováno na červen, což na sociální síti Weibo uvedl uznávaný insider Digital Chat Station. První véčko přitom na domácí trh dorazilo loni v červenci v rámci velké tiskové konference. Kdy přesně se novinka dostane do Evropy, zatím není jasné. V předešlém roce jsme museli čekat skoro dva měsíce, avšak server Gizmochina nyní tvrdí, že MIX Flip 2 globálně možná debutuje už v červenci, tedy pouhý měsíc od prvotního představení. Na potvrzení těchto spekulací si ale ještě budeme muset počkat.

MIX Flip 2 zapůsobí rychlým bezdrátovým nabíjením

Xiaomi MIX Flip 2 bude dle dostupných informací disponovat 6,85palcovým vnitřním OLED displejem s rozlišením 1,5K a 120Hz obnovovací frekvencí. Zařízení se bude chlubit především působivými rozměry – v rozloženém stavu údajně dosáhne tloušťky pouze 7,6 mm a celková hmotnost se má pohybovat okolo 190 gramů.

Co se týče výdrže, telefon podle všeho nabídne baterii s kapacitou 5 100 mAh, kterou bude možné dobíjet 67W drátově a 50W bezdrátově. Vzhledem k tomu, že loňský model bezdrátové nabíjení nepodporoval vůbec, jde o velký krok vpřed. Pod kapotou bude také tikat již zmíněný procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, který představuje to nejlepší, co momentálně můžete ve vlajkové kategorii chtít.

Teleobjektiv prý nahradí ultrašíro

Oblast fotoaparátů by neměla uživatele zklamat. Xiaomi osadí Mix Flip 2 dvojicí 50Mpx snímačů – hlavní fotoaparát bude vybaven optickou stabilizací obrazu, zatímco druhý bude údajně sloužit jako ultra širokoúhlý objektiv. Původní MIX Flip měl namísto ultrašíra teleobjektiv.

Mezi další součásti výbavy prý patří IR blaster pro ovládání domácích spotřebičů, NFC pro bezkontaktní platby, čtečka otisků prstů integrovaná do displeje a certifikace IPX8 zaručující odolnost proti vodě.

Prodejci se původního MIX Flip zbavují

Čeští prodejci elektroniky se mezitím zbavují první generace véčka. Poté, co náhle zlevnila na pouhých 13 990 Kč, jak jsme vás informovali v samostatném článku, je problém sehnat nové kusy u velkých e-shopů. Alza a MobilPohotovost je nemají vůbec a v Datartu jsou pouze k vyzvednutí na prodejně.

Jak se na Xiaomi MIX Flip 2 těšíte vy?

Zdroje: Weibo, GSMArena, Gizmochina, vlastní