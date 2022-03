Společnost Xiaomi nám po dlouhém čekání loni odhalila telefon Xiaomi MIX 4, který nabízel v podstatě to nejlepší, co mohla čínská firma v toto období nabídnout. Mimo parádního keramického těla či nekompromisního výkonu jsme se dočkali třeba také selfie kamerky pod displejem. Bohužel se tento kousek dostal pouze na čínský trh, což je velká škoda. Zájemce by si určitě našel i v Evropě. Nyní jsme se dozvěděli, že Xiaomi intenzivně pracuje na tom, aby mohlo představit Xiaomi MIX 5.

Xiaomi MIX 5 v benchmarku Geekbench

Tento model zavítal do benchmarku Geekbench a označuje se jako 2203121C. Pod kapotou samozřejmě tiká čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 spolu s grafickým čipem Adreno 730 a 12 GB operační pamětí. Systémem je pak Android 12 s nadstavbou MIUI 13.

Co se týče samotného skóre, na jedno jádro si telefon vysloužil 1257 bodů, ve vícejádrovém testu pak dosáhl na 3456 bodů. Nejnovější spekulace naznačují, že by měl být telefon oficiálně představen letos v červenci.

Koupili byste si tento mobil, kdyby se u nás prodával?

Zdroj: MySmartPrice