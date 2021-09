MIUI Pure Mode pro dobro uživatelů zakáže dvě funkce

Už je to více než jedenáct let, co společnosti Xiaomi vypustila do světa své první dílo. Ne nebyl to telefon, nýbrž Android nadstavba MIUI. Od doby, kdy tato varianta systému oslavila desáté narozeniny, jako by se jí společnost věnovala čím dál víc. Po oblíbené a celkem hodně přepracované verzi 12 přišla také varianta 12.5 a nyní je dokonce k dispozici další úprava MIUI 12.5 Enhanced Edition. Nezapomeňme také na nedávný vznik skupiny Pioneer Group, která se má starat o připomínky uživatelů. Teď můžeme na seznam pojmů zařadit i MIUI Pure Mode.

Tento “čistý režim” je novinka, kterou společnost začíná testovat v Číně. Má za cíl vyšší ochranu uživatelů, kteří mohou naletět útočníkům při instalaci cizích aplikací do mobilu. Speciální mód v telefonu automaticky zapne prostředí, ve kterém není možné manuálně instalovat bokem stažené aplikace a nefunguje ani instalace na pozadí. Xiaomi uvedení tohoto režimu doprovodilo prohlášením, že až 40 % takto instalovaných aplikací nesplňuje při kontrole bezpečnostní standardy a desetina nástrojů je pak dokonce vyloženě nebezpečná.

MIUI Pure Mode nezakáže tyto instalace úplně, půjdou manuálně zapnout. V takovém případě už by si měl ale zkušenější uživatel uvědomovat, co přesně dělá. Proto se to zdá jako velmi dobrý nápad. Zatím nejsou informace o tom, zda a případně kdy se tento mód podívá za hranice Číny. Tam se nyní postupně testuje v několika skupinách uživatelů.

Jak často manuálně instalujete aplikace ze souboru?

Zdroj: gizmochina