Xiaomi už láká na MIUI 12. Přijde někdy v druhé polovině roku

Předem se omlouváme, že tento článek nepatří zrovna k nejobsáhlejším. I když je ruch kolem Xiaomi zařízení od telefonů po zubní kartáčky obrovský, tato novinka se týká jediného příspěvku na sociálních sítích. Společnost Xiaomi zveřejnila na serveru Weibo obrázek, který představuje oficiální oznámení blížící se Android nadstavby MIUI 12. Nic dalšího k tomu zatím bohužel nedodala. Do jakýchkoli spekulací kolem data příchodu a novinek v systému se tedy musíme pustit sami.

Datum můžeme odvozovat od loňské historie verze MIUI 11. Oficiální vypuštění bylo v roce 2019 oznámeno v září a v říjnu začala ostrá verze této oblíbené nadstavby putovat do přístrojů po celém světě. Obdobný scénář se dá očekávat i letos. Oznámení o vypuštění MIUI 12 od Xiaomi tedy odhadujeme na září. Do té doby se jistě v několika neoficiálních i oficiálních vlnách dozvíme, co nového systém přinese.

V případě “jedenáctky” to byl například celosystémový tmavý režim. Ten ovšem nefunguje na všech zařízeních a nápravu by měla učinit právě MIUI 12. Do nového systému se také pravděpodobně finálně dostane testované nastavení zvuku. Dají se samozřejmě očekávat také bezpečnostní záplaty a designové vychytávky včetně animací a tapet. Mluví se také o nových aplikacích třeba pro cestování. Tady bude ale velkou otázkou, kolik nástrojů bude omezeno jen na Čínu. Příchodem dvanácté verze systému MIUI každopádně společnost Xiaomi oslaví deset roků této nadstavby. MIUI V1 vyšlo na konci léta v roce 2010 a vazba na letopočty nesedí kvůli tomu, že verze V5 byla vydána již v roce 2013. Od té doby vychází nové MIUI vždy jednou za rok.

Co očekáváte od MIUI 12?

Zdroj: Weibo