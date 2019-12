Do nového MIUI 11 se chystá vychytané nastavení zvuku

Skvělá zpráva pro všechny současné i budoucí majitele smartphonů Xiaomi s nadstavbou MIUI 11, kteří svůj telefon rádi používají k přehrávání medií se sluchátky. Firma pravděpodobně do některé z nejbližších verzí svého upraveného Androidu implementuje propracovaný zvukový ekvalizér a další ovládací možnosti, které mají být součástí aplikace MiSound. Novinka by měla udělat radost jak zkušeným audiofilům, tak i běžným uživatelům. Jak to totiž vypadá, bude obsahovat zajímavé funkce nejen pro ty, kteří se v nastavování zvukových parametrů vyznají levou zadní. Nastavení zvuku v MIUI 11 má mít například přednastavené profily pro posluchače různých věkových kategorií.

Nové funkce jsou umístěné v nastavení aplikace MiSound v sekci “sluchátka”. Je zde možnost nejen klasického posunování intenzity zvuku v různých frekvenčních škálách, ale také něco mnohem zajímavějšího. Vedle ekvalizéru přibylo také nastavení celkové hlasitosti pomocí výběru věkové skupiny uživatele. Dostupné jsou možnosti do třiceti let, od třiceti do šedesáti let a nad šedesát let. Každá z těchto položek obsahuje své specifické nastavení zejména ve vysokých frekvencích a také další možnost upravit si parametry dle svého.

Uživatel může například ovlivnit hlasitost do levého a pravého ucha zvlášť. To považujeme za parádní vychytávku s ohledem na lidi se sluchovými potížemi. Do testovaného nastavení zvuku v MIUI 11 jsou navíc chytře zapracována tlačítka pro vyzkoušení rozpracovaného profilu. Další nalezenou funkcí je také možnost vybrat typ sluchátek, která k telefonu připojujete. I tato volba pravděpodobně ovlivní podobu zvukového výstupu.

Informaci o chystané novince přinesla komunita XDA Developers díky rozboru kódu připravované “nightly” verze MIUI nadstavby. Zkušení programátoři se dostali až tak daleko, že se jim podařilo ekvalizér a další ovládání nejen najít, ale také spustit a pořídit snímky obrazovek, které vidíte v tomto článku. Zatím vůbec není jasné, zda a kdy se toto nastavení zvuku v MIUI 11 objeví. My ale doufáme, že ano a brzy. Podle všeho bude umět super věci, které majitelé Xiaomi telefonů velmi ocení.

