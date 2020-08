Xiaomi uvedlo vychytané a levné dětské hodinky MiTu Kids Watch 4X

Čínské Xiaomi celkem v tichosti a bez fanfár uvedlo na domácí trh další chytré hodinky pro děti. Nový model MiTu Kids Watch 4X je zajímavý díky dostupnému VoLTE volání, dvěma kamerám, odolnosti proti vodě a poměrně dlouhé výdrži na jedno nabití. Baterie s kapacitou 830 mAh zvládne až sedmidenní provoz. Nové hodinky Xiaomi MiTu Kids Watch 4X mají také GPS modul, chytrého asistenta Xiao AI nebo snadno dostupné SOS tlačítko. Z hradwarových parametrů zmíníme 1,52″ displej s Gorilla Glass 3 ochranou a silikonové řemínky.

Zmíněné dvě kamery mají rozlišení 2 a 5 megapixelů. Ta lepší je namířena do prostoru před hodinkami, ta druhá zase nahoru za účelem uskutečňování videohovorů. Přední foťák je možné díky čínské variaci na Google Lens použít i pro analýzu objektů na fotkách. To může být prospěšné při studiu a poznávání světa. Určitou část systému a aplikací mohou mít pod palcem rodiče na dálku. Voděodolnost je na úrovni 2ATM, což by mělo s přimhouřením oka stačit i na plavání v bazénu. Barevné varianty jsou “tradičně” chlapecké a dívčí – modrá a růžová. V Číně teď hodinky Xiaomi MiTu Kids Watch 4X stojí 549 Yuanů, což je cca 1800 Kč. To je velmi sympatická cena, která by ovšem v Evropě asi vypadala dost odlišně. V prodeji zatím budou jen na domácím trhu a to od 16. srpna. I tady by si ale pochopitelně našly hodně zájemců.

Zdroj: Gizmo