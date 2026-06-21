Xiaomi představilo vysavač Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro. Ve stanici se sám vysype Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo bezdrátový tyčový vysavač Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro Pohání ho motor se 120 000 otáčkami za minutu, sací výkon výrobce udává na 230 AW (25 000 Pa) Po úklidu zajede do stanice, která ho sama vysype, a do prachu se tak nemusíte hrabat zhruba 100 dní Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Tyčové vysavače se předhánějí hlavně v jednom – který za vás udělá co nejvíc práce sám. Xiaomi do téhle hry právě v Číně přidalo Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro, model, který po úklidu stačí vrátit do speciální dokovací stanice, kde se sám vysype. K nádobě na nečistoty se tak týdny nemusíte ani přiblížit. Co Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro nabízí Srdcem vysavače je bezkartáčový motor točící se rychlostí 120 000 otáček za minutu. Z něj výrobce odvozuje sací výkon 230 AW, respektive podtlak 25 000 Pa – tedy čísla, kterými se dnes ohánějí prakticky všechny vlajkové tyčovky. Jak to dopadne na koberci s namotanými chlupy, ukáže až reálné použití, na papíře ale jde o špičku nabídky. O napájení se stará vyjímatelná baterie 2 600 mAh. Xiaomi uvádí výdrž až 90 minut na jedno nabití, je tu ale jedno „ale“: platí jen v nejúspornějším režimu Eco. S plným sáním počítejte s výrazně kratším časem, jako u každého konkurenčního modelu. Prach se odlučuje dvanácticyklonovým systémem a prochází pětistupňovou filtrací, která má podle Xiaomi zachytit 99,99 % částic až do velikosti 0,3 mikronu. Filtry jdou omýt vodou. Hlavní motorizovaný kartáč má konstrukci proti namotávání vlasů a před sebe svítí 180° pásem modrého světla, který nasvítí jinak neviditelný prach až 30 centimetrů dopředu. V balení je navíc menší motorizovaný kartáč na roztoče a štěrbinová hubice 2v1. Praktická dokovací stanice Hlavní lákadlo „Pro“ verze je samovysypávací stanice. Kromě toho, že se v ní dobije, vysavač také přesype obsah nádoby do sáčku o objemu tří litrů – celé to zvládne zhruba za jedenáct sekund. Sáček je ošetřený stříbrnými ionty proti bakteriím a zápachu a podle výrobce vydrží asi 100 dní běžného úklidu, než ho vyměníte. Xiaomi má horkou novinku pro domácnosti. Elektrickou vývrtku ocení každý milovník vína Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vysavač se hlásí do ekosystému přes Xiaomi HyperOS Connect a aplikaci Xiaomi Home. Tam najdete stav baterie, naplnění sáčku i upozornění, kdy dojde spotřební materiál. Senzor nečistot navíc sám přidá nebo ubere sání podle toho, jak špinavou podlahu zrovna projíždí. Cena a dostupnost Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro se prodává na čínském JD.com v přepočtu za zhruba 4 600 korun (1 498 jüanů); s lokální státní dotací klesá v některých regionech až na ekvivalent přibližně 4 000 korun (1 304 jüanů). Zatím jde čistě o čínskou novinku – kdy a zda vůbec dorazí na evropský trh, výrobce neupřesnil. Nabízí se i jen v jediné, čistě bílé barvě. Čeští zákazníci ale na podobný kousek čekat nemusí. Xiaomi nedávno i u nás rozšířilo nabídku úklidové techniky o model Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max, který se dá pořídit běžně přes českou distribuci. Co na nový vysavač Xiaomi říkáte vy? Zdroje: IThome, Gizmochina O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Mijia tyčový vysavač Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025