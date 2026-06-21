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Xiaomi představilo vysavač Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro. Ve stanici se sám vysype

  • Xiaomi v Číně představilo bezdrátový tyčový vysavač Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro
  • Pohání ho motor se 120 000 otáčkami za minutu, sací výkon výrobce udává na 230 AW (25 000 Pa)
  • Po úklidu zajede do stanice, která ho sama vysype, a do prachu se tak nemusíte hrabat zhruba 100 dní

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
21.6.2026 20:00
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Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro v ruce

Tyčové vysavače se předhánějí hlavně v jednom – který za vás udělá co nejvíc práce sám. Xiaomi do téhle hry právě v Číně přidalo Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro, model, který po úklidu stačí vrátit do speciální dokovací stanice, kde se sám vysype. K nádobě na nečistoty se tak týdny nemusíte ani přiblížit.

Co Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro nabízí

Srdcem vysavače je bezkartáčový motor točící se rychlostí 120 000 otáček za minutu. Z něj výrobce odvozuje sací výkon 230 AW, respektive podtlak 25 000 Pa – tedy čísla, kterými se dnes ohánějí prakticky všechny vlajkové tyčovky. Jak to dopadne na koberci s namotanými chlupy, ukáže až reálné použití, na papíře ale jde o špičku nabídky.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro ve stanici

O napájení se stará vyjímatelná baterie 2 600 mAh. Xiaomi uvádí výdrž až 90 minut na jedno nabití, je tu ale jedno „ale“: platí jen v nejúspornějším režimu Eco. S plným sáním počítejte s výrazně kratším časem, jako u každého konkurenčního modelu.

Prach se odlučuje dvanácticyklonovým systémem a prochází pětistupňovou filtrací, která má podle Xiaomi zachytit 99,99 % částic až do velikosti 0,3 mikronu. Filtry jdou omýt vodou. Hlavní motorizovaný kartáč má konstrukci proti namotávání vlasů a před sebe svítí 180° pásem modrého světla, který nasvítí jinak neviditelný prach až 30 centimetrů dopředu. V balení je navíc menší motorizovaný kartáč na roztoče a štěrbinová hubice 2v1.

Praktická dokovací stanice

Hlavní lákadlo „Pro“ verze je samovysypávací stanice. Kromě toho, že se v ní dobije, vysavač také přesype obsah nádoby do sáčku o objemu tří litrů – celé to zvládne zhruba za jedenáct sekund. Sáček je ošetřený stříbrnými ionty proti bakteriím a zápachu a podle výrobce vydrží asi 100 dní běžného úklidu, než ho vyměníte.

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Vysavač se hlásí do ekosystému přes Xiaomi HyperOS Connect a aplikaci Xiaomi Home. Tam najdete stav baterie, naplnění sáčku i upozornění, kdy dojde spotřební materiál. Senzor nečistot navíc sám přidá nebo ubere sání podle toho, jak špinavou podlahu zrovna projíždí.

Cena a dostupnost

Mijia Wireless Vacuum Cleaner 4 Pro se prodává na čínském JD.com v přepočtu za zhruba 4 600 korun (1 498 jüanů); s lokální státní dotací klesá v některých regionech až na ekvivalent přibližně 4 000 korun (1 304 jüanů). Zatím jde čistě o čínskou novinku – kdy a zda vůbec dorazí na evropský trh, výrobce neupřesnil. Nabízí se i jen v jediné, čistě bílé barvě.

Čeští zákazníci ale na podobný kousek čekat nemusí. Xiaomi nedávno i u nás rozšířilo nabídku úklidové techniky o model Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max, který se dá pořídit běžně přes českou distribuci.

Co na nový vysavač Xiaomi říkáte vy?

Zdroje: IThome, Gizmochina

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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