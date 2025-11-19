Xiaomi v Číně ukázalo levnou pračku s vysokou kapacitou. Dá se propojit s telefonem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně uvedlo chytrou pračku Mijia Washing Machine 12kg s kapacitou 12 kilogramů Novinka nabízí poměr praní 1,2 a propojení s aplikací Xiaomi Home pro vzdálené ovládání V Číně stojí 1 699 jüanů (asi 5 000 Kč), po slevách klesá cena na 1 299 jüanů (cirka 3 800 Kč) Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 19.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Čínský výrobce Xiaomi rozšířil svou řadu chytrých domácích spotřebičů o novou pračku Mijia Washing Machine 12kg. Model s velkorysou kapacitou 12 kilogramů cílí především na větší domácnosti, které ocení možnost vyprat najednou více prádla. Novince samozřejmě nechybí ani chytré funkce včetně propojení s mobilní aplikací. Výjimečná prací účinnost překonává standardy Mijia Washing Machine 12kg dosahuje vysoké účinnosti dosahuje díky technologii 3D vodního proudu, která zajišťuje důkladné promíchání prádla ze všech stran. Pračka disponuje inteligentním vážením, které automaticky přizpůsobuje rychlost otáček a intenzitu praní podle hmotnosti vloženého prádla. Zařízení nabízí 25 různých pracích programů pro všechny typy tkanin a úrovně znečištění. Nechybí 15minutové rychlé praní pro lehce zašpiněné oblečení, program pro odstranění zápachu nebo dokonce aromaterapeutický cyklus pro provonění prádla. Motor s přímým pohonem DD zajišťuje tichý provoz a dlouhou životnost – Xiaomi zákazníkům poskytuje 10letou záruku na motor a 3 roky na celé zařízení. Chytré funkce pro pohodlné ovládání na dálku Pračka podporuje technologii Xiaomi HyperOS Connect pro okamžité propojení s aplikací Xiaomi Home. Prostřednictvím telefonu můžete vzdáleně spouštět prací cykly, monitorovat zbývající čas nebo upravovat parametry praní podle potřeby. Aplikace také umožňuje naplánovat praní na konkrétní čas. Propojení Xiaomi Mijia Washing Machine 12kg s telefonem (strojově přeloženo z čínštiny) Zajímavou funkcí je AloT propojení s dalšími zařízeními v domácnosti. Po dokončení praní uživatele dovede upozornit hlasový asistent Xiao AI, a pokud má doma chytré sušáky na prádlo, mohou se dokonce samy spustit dolů. Výrobce zmiňuje i příklad s chytrým osvětlením – po dokončení cyklu se automaticky rozsvítí světlo v místnosti pro pohodlné vyndání prádla. Hygienické praní s parní dezinfekcí Pro rodiny s malými dětmi nebo alergiky nabízí pračka ideální funkci parní dezinfekce roztočů, která odstraňuje až 99,9 % bakterií a alergenů. Systém vysokoteplotního čištění bubnu udržuje vnitřek pračky hygienicky čistý, zatímco technologie ostřikování těsnění dvířek zabraňuje hromadění nečistot v gumových částech. Dostupnost a srovnání s českým trhem Mijia Washing Machine 12kg je aktuálně dostupná pouze na čínském trhu s doporučenou cenou 1 699 jüanů (přibližně 5 000 Kč v přepočtu). V rámci různých slev a akcí se cena snižuje až na 1 299 jüanů (asi 3 800 Kč), což představuje velmi zajímavou částku za pračku s takovou výbavou. Do Česka se zatím nedostala, ale Xiaomi zde nedávno zahájilo prodej svých prvních velkých domácích spotřebičů mimo Čínu. Konkrétně jde o kombinovanou pračku se sušičkou Mijia Front Load Washer Dryer Pro 9kg za 12 999 Kč, která nabízí kapacitu 9 kg pro praní a 3 kg pro sušení. Ta disponuje energetickou účinností o 25 % lepší než třída A a duálním automatickým dávkováním pracího prostředku. Chytrou ledničku a pračku Xiaomi už pořídíte v Česku! Ceny jsou lákavé, konkurence má důvod se bát Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Vzhledem k tomu, že Xiaomi začalo s prodejem velkých spotřebičů v Evropě, není vyloučeno, že se časem dočkáme i dalších modelů, jako je právě nově představená Mijia Washing Machine 12kg. Uvítali byste dostupnost chytrých praček Xiaomi v Česku? Zdroje: ITHome, Xiaomi Youpin, 163.com, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrá pračka pračka Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.