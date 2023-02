Nová lednička od Xiaomi láká především na nízkou cenu

Společnost Xiaomi se zabývá výrobou všemožných produktů a pravidelně vám každou neděli přinášíme tipy na ty nejzajímavější věci. Mezi ně patří dokonce i ledničky a nová MIJIA Three-door Refrigerator 213L zaujme především nízkou cenou.

Xiaomi MIJIA Three-door Refrigerator 213L zamíří do prodeje už 28. února a to za cenu 1099 juanů, což je v přepočtu asi 3 500 korun bez daně. Zatím ale není jasné, zda produkt zamíří i mimo domovský trh. Jak již název říká, kapacita ledničky činí až 213 litrů, což dle firmy stačí k uskladnění potravin na jeden týden. Chladící prostor lze nastavit v sedmi různých úrovních podle toho, co v něm zrovna máte.

Co se týče rozměrů, ty činí 180,8 x 52,4 x 58,2 (výška, šířka, hloubka) a nechybí studené LED světlo, což je snad úplnou samozřejmostí. Xiaomi se nechalo rovněž slyšet, že má lednička snadno odnímatelné těsnění u dveří, díky kterému se bude snadněji čistit. Ideální je pro domácnost s jedním či dvěma členy.

Koupili byste si ledničku od Xiaomi?