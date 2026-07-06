Hovězí prý zvládne za 15 minut. Nový tlakový hrnec Xiaomi bude chtít doma každý, navíc se dá ovládat mobilem Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi představilo chytrý tlakový hrnec Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro Indukční ohřev 2200 W a tlak 112 kPa mají dušené hovězí zvládnout zhruba za 15 minut Zatím míří jen do Číny za 899 jüanů, v přepočtu kolem 2 800 korun Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 6.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Dušené hovězí nebo žebra, u kterých obvykle hlídáte hrnec klidně dvě hodiny, chce Xiaomi zvládnout za čtvrthodinu. Nový tlakový hrnec Xiaomi s označením Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro sází na silný indukční ohřev, dvě vnitřní nádoby a ovládání z mobilu. O předchozím elektrickém tlakovém hrnci Xiaomi jsme psali už dřív, tenhle model jde ale s výkonem i tlakem výrazně výš. Hovězí za 15 minut, tvrdí Xiaomi Srdcem novinky je indukční ohřev o výkonu 2200 W. Zatímco běžné elektrické hrnce hřejí topným tělesem kolem 1000 W, indukce podle Xiaomi rozpálí nádobu rovnoměrně a rychleji. Ruku v ruce s tím jde i vyšší tlak: 112 kPa udrží uvnitř teplotu až 120 °C, takže se maso podle výrobce provaří citelně dřív. Výrobce uvádí, že dušené hovězí nebo žebra prý hrnec zvládne zhruba za 15 minut, což má být asi o 40 % rychleji než u starších hrnců se 70 kPa. Vařit můžete do dvou různých vnitřních nádob. Nádoba z nerezové oceli 304 je určená na dušení, polévky a vaření s otevřenou poklicí, zatímco keramicky potažená nádoba bez fluoru se hodí na rýži, kaše nebo dezerty. Dvojice má i praktický smysl – chutě z jednoho jídla se nepřenášejí do druhého. Objem 5 litrů podle Xiaomi stačí až na 20 misek rýže nebo 2,5 kilogramu hovězího naráz, takže vystačí i početnější rodině. Chytré funkce jsou samozřejmostí Připravených máte deset programů včetně režimu s otevřenou poklicí a ovládat hrnec můžete i na dálku. Přes aplikaci Mijia a chytrou domácnost Xiaomi HyperOS vaření naplánujete až 24 hodin dopředu, spustíte jeden ze stovky receptů z cloudu, nebo si pomůžete hlasovým asistentem XiaoAI. Na těle pak najdete ovládací panel z tvrzeného skla s displejem. Tlak v hrnci vzbuzuje respekt, a tak výrobce sází na bezpečnost. Automatické chlazené odvětrání dovolí poklici otevřít už za 88 sekund, takže nemusíte čekat, až přetlak spadne sám. Uvnitř navíc bdí 18 pojistek proti přetlaku i překročení teploty. Na hlavní jednotku dává značka tříletou záruku. Ideální pro rodiny! Tento multifunkční hrnec od Xiaomi koupíte jen za patnáct stovek Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Cena a dostupnost Xiaomi Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro se zatím prodává jen v Číně, a to za 899 jüanů – v přepočtu zhruba 2 800 korun. Do prodeje tam zamířil minulý měsíc. Jestli a kdy se objeví v Evropě nebo v Česku, Xiaomi zatím neuvedlo a u kuchyňských spotřebičů Mijia bývá cesta na náš trh nejistá. Vyměnili byste starý papiňák za chytrý tlakový hrnec, který se ovládá z mobilu? Zdroje: Gizmochina, Xiaomi Miui Hellas O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost chytrý hrnec Mijia vaření Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025