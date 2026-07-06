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Hovězí prý zvládne za 15 minut. Nový tlakový hrnec Xiaomi bude chtít doma každý, navíc se dá ovládat mobilem

  • Xiaomi představilo chytrý tlakový hrnec Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro
  • Indukční ohřev 2200 W a tlak 112 kPa mají dušené hovězí zvládnout zhruba za 15 minut
  • Zatím míří jen do Číny za 899 jüanů, v přepočtu kolem 2 800 korun

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
6.7.2026 14:00
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Xiaomi Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro s jidlem

Dušené hovězí nebo žebra, u kterých obvykle hlídáte hrnec klidně dvě hodiny, chce Xiaomi zvládnout za čtvrthodinu. Nový tlakový hrnec Xiaomi s označením Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro sází na silný indukční ohřev, dvě vnitřní nádoby a ovládání z mobilu. O předchozím elektrickém tlakovém hrnci Xiaomi jsme psali už dřív, tenhle model jde ale s výkonem i tlakem výrazně výš.

Hovězí za 15 minut, tvrdí Xiaomi

Srdcem novinky je indukční ohřev o výkonu 2200 W. Zatímco běžné elektrické hrnce hřejí topným tělesem kolem 1000 W, indukce podle Xiaomi rozpálí nádobu rovnoměrně a rychleji. Ruku v ruce s tím jde i vyšší tlak: 112 kPa udrží uvnitř teplotu až 120 °C, takže se maso podle výrobce provaří citelně dřív. Výrobce uvádí, že dušené hovězí nebo žebra prý hrnec zvládne zhruba za 15 minut, což má být asi o 40 % rychleji než u starších hrnců se 70 kPa.

Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro zblizka

Vařit můžete do dvou různých vnitřních nádob. Nádoba z nerezové oceli 304 je určená na dušení, polévky a vaření s otevřenou poklicí, zatímco keramicky potažená nádoba bez fluoru se hodí na rýži, kaše nebo dezerty. Dvojice má i praktický smysl – chutě z jednoho jídla se nepřenášejí do druhého. Objem 5 litrů podle Xiaomi stačí až na 20 misek rýže nebo 2,5 kilogramu hovězího naráz, takže vystačí i početnější rodině.

Chytré funkce jsou samozřejmostí

Připravených máte deset programů včetně režimu s otevřenou poklicí a ovládat hrnec můžete i na dálku. Přes aplikaci Mijia a chytrou domácnost Xiaomi HyperOS vaření naplánujete až 24 hodin dopředu, spustíte jeden ze stovky receptů z cloudu, nebo si pomůžete hlasovým asistentem XiaoAI. Na těle pak najdete ovládací panel z tvrzeného skla s displejem.

Tlak v hrnci vzbuzuje respekt, a tak výrobce sází na bezpečnost. Automatické chlazené odvětrání dovolí poklici otevřít už za 88 sekund, takže nemusíte čekat, až přetlak spadne sám. Uvnitř navíc bdí 18 pojistek proti přetlaku i překročení teploty. Na hlavní jednotku dává značka tříletou záruku.

Xiaomi hrnec
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Cena a dostupnost

Xiaomi Mijia Smart Pressure Cooker 2 Pro se zatím prodává jen v Číně, a to za 899 jüanů – v přepočtu zhruba 2 800 korun. Do prodeje tam zamířil minulý měsíc. Jestli a kdy se objeví v Evropě nebo v Česku, Xiaomi zatím neuvedlo a u kuchyňských spotřebičů Mijia bývá cesta na náš trh nejistá.

Vyměnili byste starý papiňák za chytrý tlakový hrnec, který se ovládá z mobilu?

Zdroje: Gizmochina, Xiaomi Miui Hellas

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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