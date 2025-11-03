Ticho, čistý vzduch a nulová pára. Xiaomi má nový zvlhčovač vzduchu, filtr mu vyperete v pračce Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo zvlhčovač vzduchu Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro s výkonem 600 ml/h Zařízení nabízí 5litrovou nádrž a antibakteriální filtr, který lze prát v pračce Zvlhčovač disponuje připojením k aplikaci Xiaomi Home a hlasovým asistentům Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 3.11.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Čínské Xiaomi rozšířilo svou řadu chytré domácnosti o nový zvlhčovač vzduchu Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro. Novinka využívá evaporační technologii, která neprodukuje viditelnou páru, a nabízí výkon 600 ml/h. Zařízení se objevilo na globálním webu výrobce, což naznačuje možné uvedení na světové trhy. Evaporační technologie bez viditelné páry Praktický filtr s možností praní Tichý provoz vhodný do ložnice Chytré funkce a propojení s domácností Cena a dostupnost Evaporační technologie bez viditelné páry Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro pracuje na principu přirozeného odpařování vody, díky čemuž do vzduchu neuvolňuje žádnou viditelnou páru. Zvlhčovač dosahuje výkonu 600 ml/h v režimu turbo a výrobce jej doporučuje pro místnosti o velikosti 20 až 30 m². Zařízení disponuje 3D antibakteriálním filtrem, který zachytává nečistoty z vody i vzduchu. Součástí výbavy je LED displej umístěný na horní straně, který zobrazuje aktuální vlhkost v místnosti. Ovládání zajišťují intuitivní tlačítka, která zvládnou používat všichni členové domácnosti. K dispozici jsou čtyři provozní režimy – konstantní vlhkost, spánkový, turbo a vysoušecí. Praktický filtr s možností praní Jednou z hlavních výhod novinky je již zmíněný antibakteriální filtr, který lze prát. Xiaomi uvádí, že ho můžete čistit ručně nebo v pračce, což prodlužuje jeho životnost na 6 až 12 měsíců. Filtr dosahuje antibakteriální účinnosti přes 99 % proti bakteriím Escherichia coli a Staphylococcus aureus. Výrobce doporučuje čištění jednou týdně pro zachování optimálního výkonu. Zvlhčovač obsahuje 5litrovou nádrž na vodu se stříbrnými ionty, které zabraňují růstu bakterií. Při spánkovém režimu vydrží zařízení v provozu až 20 hodin na jedno naplnění. Nádrž má široký otvor pro snadné čištění a průhledné okénko pro kontrolu hladiny vody. Tichý provoz vhodný do ložnice Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro využívá DC invertorový motor s uzavřeným vodním čerpadlem, díky čemuž dosahuje hlučnosti pouhých 30,7 dB(A) ve spánkovém režimu. Pro srovnání – běžná konverzace v místnosti se pohybuje mezi 50 až 60 dB(A). Při připojení k aplikaci lze vypnout displej a notifikace pro nerušený spánek. Design zvlhčovače je minimalistický a zabírá méně místa než list papíru A4. Plnění vodou probíhá shora bez nutnosti sundávat víko nebo zařízení přemisťovat. Všechny hlavní komponenty včetně vodního čerpadla jsou odnímatelné a omyvatelné, což usnadňuje údržbu. Zvlhčovač také obsahuje program pro odstranění vodního kamene. Chytré funkce a propojení s domácností Zařízení se připojuje k aplikaci Xiaomi Home, kde můžete nastavit cílovou vlhkost v rozmezí 40 až 70 % s krokem po 1 %. Aplikace umožňuje vzdálené ovládání, 24hodinové časové plánování a automatickou regulaci vlhkosti podle aktuálních podmínek. Zvlhčovač je kompatibilní s hlasovými asistenty Google Home a Amazon Alexa. Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro zatím nemá stanovenou cenu ani datum dostupnosti mimo Čínu. Vzhledem k uvedení na globálním webu však existuje šance, že se časem dostane i na evropský trh. Zařízení by mohlo zaujmout zejména alergiky a rodiny s dětmi, kterým vadí klasické ultrazvukové zvlhčovače s viditelnou párou. Cena a dostupnost

Xiaomi zatím neprozradilo, kolik bude nový zvlhčovač vzduchu stát a zda se vůbec dostane do Česka – produkt pouze vystavilo na svém globálním webu, což ale potenciálnímu uvedení na náš trh nasvědčuje. Čínský výrobce elektroniky je u nás, i co se smart home týče, poměrně aktivní, takže je pravděpodobné, že se i s touto novinkou časem setkáme na pultech zdejších obchodů.

Používáte doma zvlhčovač vzduchu? Jaké máte zkušenosti?

Zdroj: Xiaomi 