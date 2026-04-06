Ruční bruska Xiaomi přišla do Česka. Stojí jen 899 Kč a v sadě má bity pro řezbářství, broušení i vrtání

Xiaomi do Česka přináší ruční brusku Mijia Rotary Tool Kit s cenou 899 Kč Bezuhlíkový motor dosahuje až 22 000 otáček za minutu a nástroj váží pouhých 310 gramů V balení najdete 16 brusných bitů pro řezbářství, broušení, leštění i vrtání Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 14:00 Xiaomi postupně buduje své portfolio nářadí pro domácí kutily a kreativce. Před pár dny jsme vás informovali o příchodu aku vrtačky Mijia Brushless Cordless Drill 2 za 1 599 Kč, která bude ideální na občasné práce v domácnosti. Nyní značka nabídku doplňuje o ruční brusku Mijia Rotary Tool Kit, určenou pro jemnější a precizní práce. V autorizovaném mistore.cz ji pořídíte za 899 Kč. Kompaktní design pro precizní práci Bezuhlíkový motor a duální napájení Bohaté příslušenství v praktickém pouzdře Cena a dostupnost Kompaktní design pro precizní práci Xiaomi Mijia Rotary Tool Kit na první pohled zaujme svým štíhlým tvarem připomínajícím pero. Tělo nástroje má průměr pouhé 2 cm a je vyrobeno z eloxované hliníkové slitiny. Díky tomu se bruska pohodlně drží i při delší práci, ať už rytím do dřeva, leštěním šperků nebo broušením modelů. Celá sada včetně pouzdra váží přibližně 310 gramů, takže ji bez problémů vezmete s sebou kamkoliv. Pouzdro z ABS plastu má tvarované přihrádky pro nástroj i příslušenství a disponuje protiskluzovým designem, který zabraňuje kutálení po pracovním stole. Bezuhlíkový motor a duální napájení Srdcem brusky je bezuhlíkový motor dosahující až 22 000 otáček za minutu. Rychlost lze plynule regulovat v rozsahu 15 000–22 000 otáček pomocí otočného voliče na těle nástroje. Ovládání je intuitivní – kromě voliče rychlosti najdete pouze jedno tlačítko pro zapnutí a vypnutí. Praktickou vlastností je duální režim napájení. Integrovaná 800mAh lithiová baterie zajistí podle výrobce až 60 minut provozu na jedno nabití. Pokud potřebujete pracovat déle, můžete brusku připojit přímo k napájení a pokračovat bez přerušení. Výměna nástavců nevyžaduje žádný klíč – stačí otočit špičkou nástroje. Bohaté příslušenství v praktickém pouzdře Xiaomi do balení přidalo 16 brusných bitů se stopkou 2,35 mm. Najdete zde vlněné lešticí kotouče, spirálové vrtáky, diamantové brusné bity, abrazivní brusné bity, gumové i vlněné brusné hlavice. Sada tak pokryje základní potřeby pro řezbářství, broušení dřeva a kovu, leštění stříbra či nefritu nebo vrtání drobných otvorů. Při otevření pouzdra se zásobník s bity automaticky vysune, což usnadňuje výběr správného nástavce. Xiaomi upozorňuje, že bity jsou spotřební materiál a jejich opotřebení je běžnou součástí používání. Cena a dostupnost Xiaomi Mijia Rotary Tool Kit je v Česku k dispozici prostřednictvím mistore.cz za 899 Kč. Bruska je aktuálně skladem a připravena k okamžitému odeslání.