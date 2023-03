Xiaomi MIJIA 3S je nový robotický vysavač se dvěma mopy

Čínská společnost Xiaomi na svém domácím trhu představila nový robotický vysavač. Novinka s kompletním označením MIJIA Sweeping and Mopping Robot 3S, která má evidentně v popisu práce mimo jiné i zametání i vytírání. K druhé činnosti slouží sestava dvou vedle sebe položených mopů, které jsou schopné pokrýt celou šířku vysavače. Tento elektronický uklízecí pomocník tak nemá potíže vytřít podél stěny při jedné jízdě.

Při pohybu a orientaci v prostoru mu pomáhají tří směrové senzory a vysavač je schopný přejet překážky až do výšky dvou centimetrů. Sací výkon této novinky je 4 000 Pa a k mopům náleží tři oddělené nádržky s elektronickým ovládáním a nastavováním objemu. Tradičně nechybí možnost napojení na MIJIA aplikaci a také hlasové ovládání přes asistenta XiaoAI. To se ale týká jen Číny, kde se vysavač začne exkluzivně prodávat. A to od 22. března za cenu 1 799 yuanů (cca 5 900 Kč v běžném přepočtu).

jaké máte zkušenosti s Xiaomi / MIJIA vysavači?

