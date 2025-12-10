Xiaomi ukázalo velkou lednici Mijia Refrigerator Pro se spoustou chytrých funkcí Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi v Číně představilo chytrou lednici Mijia Refrigerator Pro s kapacitou 560 litrů za cirka 20 600 Kč Lednice nabízí ovládání přes aplikaci Xiaomi Home včetně vzdálené výroby ledu a upozornění na blížící se expiraci potravin Technologie Micro Ice Fresh udrží čerstvé maso až 10 dní bez nutnosti mrazení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 10.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi rozšířilo svou nabídku produktů pro chytrou domácnost o novou lednici Mijia Refrigerator Pro Micro-Fresh Cross-Type Built-in 560L. Novinka se v Číně dostala oficiální cenu 6 999 juanů, což v přepočtu činí přibližně 20 600 Kč. Lednička zaujme především svými chytrými funkcemi a propojením s mobilní aplikací. Kompletní ovládání přes telefon Čerstvé maso až 10 dní bez mrazení Štíhlý design pro vestavbu Kompletní ovládání přes telefon Hlavním lákadlem nové lednice je integrace do ekosystému Xiaomi Home (pro rychlé párování s mobilem lednička podporuje také NFC). Prostřednictvím aplikace v telefonu můžete vzdáleně kontrolovat a nastavovat teplotu v chladicím i mrazicím prostoru. Xiaomi uvádí, že systém udržuje teplotu s přesností 0,1 °C díky třem teplotním čidlům, která průběžně monitorují podmínky uvnitř. Lednice podporuje propojení s chytrým telefonem (strojově přeloženo z čínštiny) Zajímavou funkcí je takzvaný „food alarm clock“ – systém upozornění na blížící se expiraci potravin. Do aplikace můžete zadat informace o uložených potravinách pomocí hlasu nebo textu a lednice vás následně upozorní, když se blíží datum spotřeby. Vzdáleně lze ovládat i automatickou výrobu ledu, takže kostky můžete mít připravené ještě před příchodem domů. Čerstvé maso až 10 dní bez mrazení Xiaomi do lednice implementovalo technologii Micro Ice Fresh, která udržuje maso při teplotách těsně pod bodem mrazu, aniž by skutečně zamrzlo. Podle výrobce tak zůstane čerstvé až 10 dní, přičemž si zachová původní texturu a nutriční hodnoty. Duální systém chlazení umožňuje nezávislou regulaci teploty v chladicím a mrazicím prostoru, přičemž mrazák zvládne ochladit až na -30 °C. O hygienu se stará celoplošné iontové čištění 2.0, které podle Xiaomi eliminuje přes 99,999 % bakterií E. coli. Antibakteriální certifikaci má i vestavěný výrobník ledu. Štíhlý design pro vestavbu Mijia Refrigerator Pro nabízí celkovou kapacitu 560 litrů rozdělenou do 18 úložných zón. Chladicí prostor pojme 360 litrů, mrazák pak 200 litrů. Lednice má hloubku pouhých 60 cm, což usnadňuje vestavbu do kuchyňské linky. Provozní hlučnost začíná na 31 dB a zařízení dosáhlo nejvyšší třídy energetické účinnosti (Level 1) v Číně. Chytrou ledničku a pračku Xiaomi už pořídíte v Česku! Ceny jsou lákavé, konkurence má důvod se bát Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Zda se novinka někdy podívá na evropský trh, zatím není jasné. Xiaomi u nás sice prodává řadu produktů pro chytrou domácnost, ale do Česka zatím přivezlo pouze lednici Mijia Refrigerator Cross Door 502L. Uvítali byste chytrou lednici od Xiaomi v Česku? Zdroje: Gizmochina, ITHome, Notebookcheck, XiaomiYoupin O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost čína Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.