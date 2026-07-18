Vyzkoušeli jsme chytrou lednici Xiaomi. V Česku ji koupíte za 15 tisíc Hlavní stránka Články Chytrou ledničku Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L od loňska koupíte v Česku Za 14 999 Kč nabízí celkem 502litrový objem a samostatně nastavitelnou zónu i Fresh Podporuje ovládání smartphonem prostřednictvím aplikace Xiaomi Home Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Xiaomi do Česka už léta kromě telefonů, chytrých hodinek a dalších obdobných produktů vozilo také rozličné kuchyňské spotřebiče. Teprve loni však značka mimo Čínu vyslala své první kusy bílé elektroniky – i na náš trh tak dorazila inteligentní pračka nebo lednice Mijia Refrigerator Cross Door 502L. Právě tu jsme si měli možnost vyzkoušet, a to nikoliv někde na výstavišti, nýbrž přímo u nás doma. České zastoupení značky nám totiž jeden kus poskytlo, díky čemuž s vámi můžeme sdílet své dojmy. Mijia Refrigerator Cross Door 502L je takzvanou americkou lednicí, která je vhodná pro prostornější kuchyně. Díky svému stříbrnému kovovému předku se designově hodí do hlavně do moderněji zařízených domácností. Čtyřdveřový systém od sebe odděluje zónu chladničky s celkovým objemem 326 litrů a mrazáku o objemu 176 litrů, a zároveň každou z nich dělí na dvě poloviny. Za zajímavost lze považovat 29l zónu i Fresh, která je součástí chladicí části, ale umožňuje nastavení odlišné teploty pro skladování specifického typu potravin (například ryb či ovoce). Dveře lze otevřít pouze do 90° úhlu, přesto jsou však všechny šuplíčky snadno přístupné. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že lednice nabízí opravdu spoustu prostoru, takže je vhodná i pro početnější domácnosti. Praktické je z našeho pohledu také rozmístění bočních přihrádek, do nichž se vejde dost věcí. Mrazák je pochopitelně menší než chladicí část, ale přesto pojme spoustu potravin a díky rozdělení na 6 sekcí si v nich snadno uděláte pořádek. Teplotu lednice lze ovládat jak prostřednictvím integrovaného panelu s displejem a tlačítky, tak pomocí mobilní aplikace Xiaomi Home. Výhodou je, že z telefonu můžete nastavení měnit odkudkoliv na světě, pakliže je lednice připojená k domácí Wi-Fi. Přístup k ní dokonce můžete nasdílet dalším členům rodiny. KOUPIT LEDNICI XIAOMI Překvapením pro mě bylo, že lednice v appce nenabízí bůhvíjak širokou škálu nastavení, minimálně ve srovnání se zmíněnou chytrou pračkou. V podstatě jen umožňuje regulaci teploty, a to pro chladničku, mrazák i sekci i Fresh zvlášť (právě za tuto malou oblast s nastavením teploty nezávislým na zbytku lednice si Xiaomi ale zaslouží pochvalu). Pro rychlé chlazení či rychlé mrazení je možné lednici přepnout do speciálního režimu, který teplotu sníží na minimum (to činí 2 °C u chladničky a -24 °C v případě mrazáku). Pokud byste pak náhodou nechali dveře lednice otevřené déle než 2 minuty, přijde vám do aplikace upozornění (nedovedu si však představit scénář, ve kterém bych to zrovna já ocenil). Nadšenci do chytré domácnosti by však mohli ocenit možnost integrace do platformy Google Home. Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L je vybavená duálním invertorem, na jehož kompresor se vztahuje desetiletá záruka. Podle výrobce tento systém zaručuje ekologickou energetickou účinnost a tichý chod, ale realita je bohužel taková, že v tichosti lednice slyšitelně bzučí. Co se nám ověřit nepodařilo, je funkčnost údajné antibakteriální ochrany se schopností odstranění pachů. Xiaomi konkrétně láká na „antibakteriální modul s ionty stříbra, který eliminuje pachy v chladničce“. Chytrá lednice Xiaomi Mijia Refrigerator Cross Door 502L na český trh dorazila v loňském roce a na Alze se aktuálně prodává za 14 999 Kč. Do Česka již stihla dorazit také dvoudveřová lednice MIJIA Refrigerator Side-by-Side 621L s vyšším objemem, která vyjde na 17 999 Kč. Podrobněji se o ní dočtete v našem samostatném článku. Pořídili byste si chytrou lednici Xiaomi? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost lednice Xiaomi Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? 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