Škoda, že nevyšlo v létě. Xiaomi ukázalo nové světlo pro každé outdoorové dobrodružství

Xiaomi včera v Číně spustilo crowdfundingovou kampaň pro nové venkovní světlo Mijia Outdoor Multi-function Light, které vyjde na pouhých 89 jüanů (asi 260 Kč v přepočtu). Je vlastně škoda, že tato praktická lampička nedorazila už v létě – vypadá totiž jako ideální parťák pro cestovatele, milovníky kempování nebo všechny, kdo rádi tráví čas v přírodě po západu slunce. Za velmi příznivou cenu nabídne překvapivě bohatou výbavu včetně odolnosti IP66 a výdrže až 36 hodin.

Odolá dešti i prachu díky certifikaci IP66

Mijia Outdoor Multi-function Light disponuje certifikací IP66, která zaručuje ochranu proti prachu a odolnost vůči silnému proudu vody. Lampička tak bez problémů přežije nejen prašné prostředí, ale také déšť či stříkající vodu při mytí auta nebo lodi. Pro outdoorové nadšence jde o důležitý parametr – nemusíte se bát, že vám světlo vypoví službu právě když ho budete nejvíc potřebovat.

Vlastnosti Mijia Outdoor Multi-Function Light (strojově přeloženo)

Xiaomi do novinky zabudovalo dvojici světelných zdrojů, které dokáží generovat až 600 lumenů světelného toku. V maximálním výkonu lampa podle výrobce dosvítí na vzdálenost 110 metrů, což oceníte při nočních túrách nebo hledání cesty v neznámém terénu.

Tři režimy osvětlení podle potřeby

Světlo nabízí tři základní režimy – bodové světlo pro osvětlení vzdálených objektů, rozptýlené světlo pro rovnoměrné osvětlení okolí a kombinovaný režim, který spojuje výhody obou předchozích. Každý režim navíc podporuje několik úrovní intenzity, takže si můžete přizpůsobit světelný výkon podle aktuální situace.

Pro krizové situace výrobce přidal funkci SOS signalizace a červené výstražné světlo. První pomůže přivolat pomoc v nouzi, druhé zase zvýší vaši viditelnost při pohybu podél silnice nebo označení nebezpečného místa. Navíc se dá využít třeba při noční jízdě na kole.

Výdrž až 36 hodin na jedno nabití

Výdrž baterie se pochopitelně liší podle zvoleného režimu a intenzity světla. Při maximálním výkonu lampa vydrží 3 až 5 hodin, což je dostačující pro večerní grilování nebo krátký noční výlet. V úsporném režimu s minimální intenzitou pak výdrž narůstá na působivých 10 až 36 hodin – světlo tak zvládne osvítit celý víkend v přírodě.

Nabíjení probíhá přes moderní USB-C konektor, takže lampičku dobijete stejným kabelem jako telefon nebo tablet. Xiaomi dokonce uvádí, že světlo můžete nabít i z powerbanky, což je skvělá zpráva pro všechny, kdo se vydávají na delší výpravy „mimo civilizaci".

Pro koho je světlo určené?

Mijia Outdoor Multi-function Light se hodí pro širokou škálu uživatelů. Kempařům a turistům poslouží jako hlavní nebo záložní světelný zdroj v přírodě. Rybáři ocení dlouhou výdrž a možnost nastavení různých režimů při nočním rybolovu. Automobilisté ji můžou vozit v kufru pro případ poruchy nebo nehody – červené výstražné světlo upozorní ostatní řidiče na nebezpečí.

Díky nízké ceně se světlo hodí i jako záložní osvětlení do domácnosti pro případ výpadku proudu. Certifikace IP66 navíc umožňuje použití v dílně, garáži nebo na zahradě bez obav z poškození prachem či vodou.

Xiaomi zatím neoznámilo, zda se novinka podívá i na globální trhy, a osobně tomu nepřisuzuji bůhvíjak vysokou pravděpodobnost. Třeba nás ale Číňané překvapí a časem produkt přinesou i na pulty zdejších obchodů.

Pořídili byste si takové venkovní světlo pro vaše výlety do přírody?

Zdroj: ITHome