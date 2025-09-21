Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp je lampička, o které jsem nevěděl, že ji potřebuju Hlavní stránka Články Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp je stolní lampička za 599 Kč Nepodporuje Wi-Fi ani Bluetooth, přesto jsem si ji oblíbil Má integrovanou baterii s USB-C nabíjením a praktický klip v balení Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 21.9.2025 06:00 Žádné komentáře 0 O tom, že produkt nutně nemusí být propojitelný se smartphonem, aby mě zaujal, jsem se nedávno přesvědčil při testování elektrického kartáčku Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush. Lampička Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp, kterou jsem si mohl vyzkoušet nedlouho nato, mne dále utvrdila v tom, že onu pomyslnou chytrost vyznačující se podporou Wi-Fi či Bluetooth může snadno předčit dobrá myšlenka a praktické provedení. Tuhle hračku za 599 Kč sice nemůžete ovládat aplikací z druhého konce světa, ale přesto má vysoké ambice vám trochu zpříjemnit život – stejně jako se jí to povedlo v mém případě. Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp zatočí s problémy běžných lampiček Integrovaná baterie a USB-C nabíjení poskytují nevídanou flexibilitu Lampička má i „inteligentní“ vlastnosti Verdikt: nemusí být smart, aby byla chytrá Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp zatočí s problémy běžných lampiček Lampička mi na stole nestála už pekelně dlouho. Na papír totiž v průběhu dne prakticky nepíšu, a tak mi připadá zbytečné, aby mi neustále zabírala místo na pracovní ploše stolu. Využíval jsem ji maximálně v momentě, kdy jsem si zrovna chtěl číst. Jelikož ale klasickou knihu v mých rukách spatříte zřídkakdy, bylo pro mě snazší ji jednou za čas zapojit do zásuvky za postelí a dočasně umístit na noční stolek, než aby tam zavazela permanentně. Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp řeší problémy klasických lampiček elegantně. Díky integrované baterii s nabíjením přes USB-C port totiž eliminuje potřebu neustálého napájení z elektrické sítě, takže ji mohu bezmyšlenkovitě uchopit a posunout o metr a půl vedle, když zrovna potřebuji, aby se nenacházela v mém zorném poli. A jelikož je dodávána nejen s klasickým stojanem, ale také s až překvapivě praktickým klipem, mohu ji mít jak na stole, tak u postele. Lampička je dlouhá přibližně jako moje dlaň s natáhnutými prsty (a to mám spíše menší ruku). Bílá konstrukce je nejširší u samotného zdroje světla a postupně se zužuje až k dotykové ploše na zadní straně. Spodní část zařízení poskytuje prostor nejen pro již zmíněný USB-C port a malý světelný indikátor, ale především pro pogumovanou prohlubeň, za kterou se schovává magnet. Právě s pomocí něho umístíte lampičku na stojan nebo klip, což je uživatelsky nesmírně pohodlné. Nemusíte totiž nic šroubovat, zacvakávat ani tlačit dovnitř. Bílý stojánek je tvořen dvěma komponentami, které jsou v balení umístěny samostatně. Do kruhové keramické podstavy s umělohmotnými podložkami na spodní straně je tak nejprve nutné zašroubovat tyč zakončenou kovovou koulí. Jak už nejspíš tušíte, právě ta přesně zapadne do prohlubně na samotné lampičce. Jelikož je magnet uvnitř ní dostatečně silný, téměř nejste limitováni v tom, do jakého směru a pod jakým úhlem lampičku natočíte. Užitý mechanismus považuji za neuvěřitelně šikovný, jelikož vám dává svobodu, jakou byste u běžných lampiček hledali jen těžko. Stejnou kovovou kouli najdete i na klipu, který můžete umístit třeba na poličku nebo postel. Pogumovaný povrch částí, jež daný objekt svírají, zajišťuje, že nábytek zůstane nepoškrábaný. Klip je poměrně silný, takže dobře drží, ale zase bych jej kvůli tomu neumisťoval třeba na monitor (obával bych se, že jej přílišným tlakem poškodí). Kam si stojan a klip umístíte, je samozřejmě na vás. Stojan pravděpodobně skončí na vašem stole a ostatně jsem si ho na něj postavil i já, ale klip se mi více než na jakékoliv poličce líbí na posteli. Při čtení si díky němu mohu lampičku nasměrovat tak, abych lépe viděl na stránky. Integrovaná baterie a USB-C nabíjení poskytují nevídanou flexibilitu Za onu flexibilitu, kterou jsem detailněji rozebral výše, pochopitelně připisujeme největší podíl integrované baterii. Ta má kapacitu 2 000 mAh, což podle výrobce poskytuje až 40 h provozu v režimu s nejnižším jasem (více si řekneme v další kapitole). Pokud byste ale chtěli lampičku používat na intenzivní svícení, vydrží vám jen 3,5 hodiny. Že Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp nevyžaduje neustálé připojení k elektrické síti je sice super, protože ji klidně můžete vzít jen tak do ruky a použít jako svítilnu, ale dost možná vás vytočí, až se vám zničehonic vypne při práci. Tento neduh ale do značné míry kompenzuje fakt, že se lampička nabíjí prostřednictvím USB-C portu, takže jí můžete dodávat šťávu třeba z powerbanky. Když jsem ji nedávno na oslavě využil k tomu, abych za tmy viděl na mixážní pult, tuto vlastnost jsem opravdu ocenil. Lampička má i „inteligentní“ vlastnosti Ačkoliv se z předchozích řádků může zdát, že je Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp jen prachobyčejná lampička s trochu praktičtějšími možnostmi uchycení a integrovanou baterií, není tomu tak. Zařízení má totiž i pár vlastností, díky nimž se dá považovat za inteligentní i přes absenci jakékoliv možnosti propojení s dalšími chytrými produkty. Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp má na zádech dotykovou plochu, která slouží nejen pro rozsvícení lampičky, ale také umožňuje přepínání mezi čtyřmi režimy jasu a teploty světla. V základu lampička nabízí maximální jas a studený odstín 5 000 K, který je ideální, když potřebujete něco najít ve tmě nebo opravdu výrazně osvětlit. Při čtení či práci oceníte spíše mód s teplejším odstínem 4 000 K. V pořadí třetí režim už snižuje jas na 60 % a poskytuje ještě teplejší bílou 3 200 K. Poslední mód s 10% jasem a teplotou 2 700 K už je vyloženě čistě relaxační – ne nadarmo u něj Xiaomi jako příkladovou situaci uvádí spánek. V souvislosti s dotykovou plochou mě napadne snad jediná nevýhoda – absence fyzického přepínače znemožňuje lampičku rozsvítit přímo v požadovaném režimu, takže se musíte „proklikat“ celou nabídkou. Tentokrát v tom výjimečně nevidím problém, co se týče efektivity času, ale spíše je nepříjemné, když vás ve tmě oslepí studené 5 000K světlo se 100% jasem. Předejít tomu samozřejmě můžete tak, že lampičku před vypnutím nastavíte do módu pro spánek, ale komu by se to chtělo dělat pořád… Verdikt: nemusí být smart, aby byla chytrá Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp je skutečně jedním z těch zařízení, které si mě dokázalo získat, ačkoliv přímo nesplňuje definici produktu chytré domácnosti. Lampičku sice nepropojíte s aplikací v mobilu a neintegrujete ji do nějaké složitější automatizace, ale přesto vám možná zpříjemní čas strávený prací, čtením či studiem. Do doby, než jsem si ji rozbalil a poprvé vyzkoušel, jsem ani netušil, jak moc se mi bude hodit. Za šest stovek jde zkrátka o povedený kus elektroniky, který najde uplatnění snad v každé domácnosti. Využili byste podobnou lampičku? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 