Xiaomi ukázalo nové světlo na monitor. Není drahé, podporuje HyperOS Connect a láká na věrné podání barev Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi ukázalo Mijia Monitor Light Bar 2 s asymetrickou optikou, která svítí na klávesnici místo do obrazovky Startovní cena vychází zhruba na 810 Kč (259 jüanů) v čínském crowdfundingu od 15. července Zatím jde o čínskou exkluzivitu, o evropské dostupnosti ani ceně není řeč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Druhá generace chytré lampičky na horní hranu monitoru od Xiaomi (Mijia Monitor Light Bar 2) sází na asymetrickou optiku a věrné podání barev. Má osvětlit pracovní stůl, a přitom nechat displej bez rušivých odlesků – zatím ovšem míří jen na čínský trh. Co nové Mijia světlo na monitor nabízí Novinku pohání 108 zakázkových LED diod s plným spektrem a index podání barev Ra 96, kterým Xiaomi cílí na uživatele, pro něž jsou věrné barvy důležité. Hlavním tahákem je podle výrobce nová generace asymetrické optiky – ta posílá světlo dopředu na stůl a klávesnici, ale má minimalizovat odlesky na obrazovce. Proti předchůdci lišta narostla. Dostala prodloužené 50centimetrové tělo a přepracovaný trojúhelníkový úchyt, který má sedět na širší škále monitorů. Přesnou hodnotu jasu v luxech, rozsah barevné teploty ani příkon Xiaomi u čínského uvedení neupřesnilo; doplníme je, jakmile výrobce zveřejní kompletní specifikace. Ovládání a chytrá domácnost Jas i barevnou teplotu lze podle Xiaomi ladit plynule, bez pevných stupňů, a to i bezdrátovým dálkovým ovladačem – nemusíte tedy šátrat po tlačítku na těle lampy. Světlo se zároveň hlásí do ekosystému Xiaomi HyperConnect, takže by mělo jít propojit s dalšími chytrými produkty značky. Xiaomi Flexible Rechargeable Lamp je lampička, o které jsem nevěděl, že ji potřebuju Adam Kurfürst Články Adam Kurfürst Články Cena a dostupnost Mijia Monitor Light Bar 2 se rozjede v crowdfundingu na platformě Xiaomi Youpin 15. července 2026 za úvodních 259 jüanů, tedy zhruba 810 Kč. Novinka zatím míří výhradně na čínský trh, žádné informace o pozdější globální dostupnosti k dispozici nemáme. Ocenili byste světlo na monitor, které nechá obrazovku bez odlesků? Zdroje: IThome, Ximitime Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Chytrá domácnost Chytré osvětlení crowdfunding Mijia Xiaomi Youpin Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025