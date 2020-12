Recenze Xiaomi Mi Smart Sensor Setu: Levný základ domácí bezpečnosti

Jelikož jsou i v tomto základním setu senzory po párech, je vhodné si je pro lepší orientaci pojmenovat. A to nejen kvůli tomu, aby bylo jasné, co se zrovna kde mihlo nebo otevřelo, ale hlavně kvůli dalšímu nastavení. Největší kouzlo celého systému (a spousty dalších podobných systémů) tkví v nastavování scén a scénářů. Základním předpokladem je, že pohybové senzory nebo magnetické spínače na okně či dveřích je možné použít pro automatické spouštění poplachu nebo rozblikání centrální jednotky. Variant je opravdu hodně a jejich počet narůstá v momentě, kdy do systému přidáte světla, čističku vzduchu nebo kamery. Tedy prvky, které by stály na stejné úrovni jako celý tento set. Mezi zařízení, která mohou patřit pod rodičovský dohled brány, patří kromě vyjmenovaných ještě teploměr, chytrá zásuvka a světelný senzor. Ty ale v této sadě nejsou.

Xiaomi Mijia Mi Smart Sensor Set neovládnete bez angličtiny

Samostatnou úlohu pak může mít i tlačítko, u kterého je super, že zná krátké, dlouhé i dvojité stisky. Kombinace pro scény se vytváří ve velmi příjemném formátu ve stylu “Když…” …něco… “Tak…” na speciálních kartách aplikace. Tady se ale dostávám i k jedné podstatné nevýhodě. Takto uvedené popisky v aplikaci nenajdete, jelikož mezi jazyky najdeme češtinu. I když je ovládání systému o znalosti několika základních pojmů, pro úplného neangličtináře by mohlo být dost nepříjemné. Co se ovšem týká grafiky, funkcí, vazeb mezi prvky, UI i UX a stability, nemám jí co vytknout. Jde vidět, že se Xiaomi vývojáři hodně snaží, aby široké spektrum “smart home” produktů této značky mělo dobrou oporu v software.

Hodí se do větších systémů?

V tomto ohledu dost sada dost naráží na svou uzavřenost. A to oboustrannou. Při prohledávání aplikace přijdete na to, že s ní nejde ovládat nic jiného než věci z “rodiny” Mijia a další příbuzné věci Xiaomi, Viomi, Aqara nebo Yeelight. Když se pokusíte Xiaomi Mijia Mi Smart Sensor Set přidat do Google Home, také neuspějete. Dost omezené jsou také možnosti využití chytrých asistentů. Zapojení této sady do komplexního “smart home” prostředí je tedy standardní cestou dost obtížné. Snad jen open source projekt Home Assistant je v tomto případě částečnou záchranou. Podporu pro různé Xiaomi a Mijia produkty má.

Cena a dostupnost

V době příchodu na trh, což už je ale skoro několik let, stála sada přes dva a půl tisíce korun. I tato cena byla velmi sympatická, nicméně teď už je také úplně jinde. V českých e-shopech najdete Xiaomi Mijia Mi Smart Sensor Set za cenu kolem 1700 – 1900 Kč. Když zabrouzdáte do těch čínských, můžete se dostat i na patnáct stovek.

Xiaomi Mijia Mi Smart Sensor Set: Závěrečné hodnocení

Za svou cenu jde o parádní “startovací” sadu chytrých prvků pro základní zabezpečení domácnosti nebo třeba firmy. Aplikace je velmi dobře zpracovaná, nicméně pouze v angličtině, s čímž je potřeba počítat. Jestli máte v plánu vytvářet komplexní systém chytrých domácích prvků a nehodláte k tomu využít zrovna řešení Home Assistant, počítejte se značným omezením. Nebo rovnou vybírejte jinde. Pokud ale chcete set vyzkoušet s tím, že do něj případně přidáte další součásti od Xiaomi, směle do toho. Pokud bych měl tuto sadu srovnat třeba s tou nedávno recenzovanou od AJAX, bavíme se o dvou úplně odlišných světech. Třeba z hlediska dodatečných zabezpečovacích prvků, výdrží baterií atd. Ale ceny tomu odpovídají.

Klady + Cena

+ Decentní design

+ Propracovanost aplikace

+ Velmi snadná instalace

Zápory – Téměř nulová podpora jiných systémů a produktů

– Aplikace je jen v angličtině



