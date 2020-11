Recenze AJAX smarthome: Velmi kvalitní mozek a chytrá zásuvka

V rámci testování produktů se v redakci Světa Androida občas pouštíme i do recenzí chytrých zařízení pro domácnost. Jdou napojit na telefon, mají vlastní aplikace a celkově zapadají do naší “mateřské” koncepce Svět zítřka. Máme za sebou již testy čističek, kamer, meteostanic nebo vysavačů. V tomto případě ale dojde na poměrně širokou a komplexní sestavu produktů. Rozhodli jsme se otestovat zařízení značky AJAX, která jsme pro tyto účely dostali ve velké sestavě HubKit2. Jelikož jde celkově o devět přístrojů, představíme si je rovnými díly ve třech recenzích. První trojici tvoří centrální hub, ovladač a chytrá zásuvka AJAX. Společně s nimi otestujeme i aplikaci.

Balení a příslušenství

Přímo od výrobce jsme dostali Ajax HubKit 2, což je zmíněná sada devíti produktů. V podstatě obyčejná bílá krabice s vlastním čárovým kódem a názvem. Nicméně v této podobě se podle všeho vůbec neprodává a v recenzi se tedy budu věnovat samostatným produktům. Dnes jsou tedy na řadě hub, ovladač a zásuvka. Hub má ve svém balení kromě hlavní jednotky napájecí vidlici do zásuvky, ethernetový kabel pro pevné internetové připojení, vruty s hmoždinkami, příručku se základními údaji a pár nálepek, kdybyste chtěli případné zloděje odradit hned u dveří. Zásuvka a ovladač mají krabičky mnohem chudší. Je v nich vlastně jen samotné zařízení a příručka. Nic víc ani není potřeba.

AJAX Hub aneb mozek systému

Centrální komunikační jednotka aneb rozbočovač aneb Hub je největším a nejdůležitějším zařízením z celé sady. Bez ní nejsou ostatní přístroje schopné samostatně fungovat a ani komunikovat s mobilní aplikací. V mém případě jde o variantu Hub 2, což je druhá generace tohoto přístroje. Oproti první nabízí pár věcí navíc, v porovnání s Hub 2 Pro zase o něco méně. Srovnání si můžete prohlédnout v tabulce níže. Z mého pohledu je zásadní rozdíl mezi “klasickou” variantou a Plus verzí (ne)přítomnost WiFi modulu.

Připojíte k němu až 100 zařízení

Instalace je velmi snadná i díky češtině v aplikaci. Hub stačí zapojit do zásuvky a k internetu. Nutno podotknout, že tato verze má také sloty na SIM karty a není tedy úplně nutné obtěžovat se zapojováním na internet přes kabel. Velmi praktickou vlastností je přítomnost baterie. Ta se může postarat až o 16 hodin provozu při výpadku proudu a ztrátě napájení ze zásuvky. Na to ostatní výrobci zabezpečovací techniky překvapivě často vůbec nemyslí. Napájecí kabel má asi metr a půl, což je fajn. Kdyby někdo potřeboval delší, může jej díky použití klasické dvoulinkové koncovce vyměnit za jiný. Na ochranu před neoprávněnou manipulací se tu opravdu hodně myslelo. Hub má u krytu speciální spínač, který odhalí otevření. Výsledkem může být notifikace v mobilu, nebo klidně i okamžité spuštění alarmu.

Lidl nabízí zajímavý balíček: 3x RGB žárovka, centrální jednotka a ovladač čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Jak můžete vidět v tabulce, k AJAX Hub 2 je možné připojit až sto zařízení (z toho maximálně 25 kamer), mezi která patří třeba právě i ovladač nebo chytrá zásuvka. V dalších částech recenze se budeme věnovat i siréně, kouřovému hlásiči, senzoru vytopení, “tísňovému” tlačítku, čidlu na dveře a pohybovému senzoru s kamerou. Ke správě Hub 2 je možné přizvat až 49 dalších uživatelů, připojené přístroje se dají rozřadit do devíti skupin a jde v něm nastavit až 32 scénářů. Pro komunikaci využívá celá AJAX produktová rodina vlastní šifrované AES přenosy s názvem Jeweller. Dosah činí až neuvěřitelné dva kilometry, pokud by byla zařízení v otevřeném prostoru. Což v tomto případě půjde těžko, Hub je určen pro vnitřní použití a podle všeho nemá ani IP ochranu.



Hodně chytrá aplikace

Bez softwarového řízení by se systém samozřejmě neobešel. A musím říct, že v případě aplikace AJAX Security System jde o opravdu skvělý počin. Prostředí je “čisté”, snadno pochopitelné a přitom nacpané velkým množstvím nastavení a možností správy. Vytváření účtu je dvoufázově ošetřeno potvrzením přes SMS i e-mail a dvoufaktorově se dá zabezpečit i otevírání aplikace. K dispozici je i její odemykání otiskem prstu. Připojení Hubu a následně i dalších přístrojů se dá jednoduše provést přes QR kódy, kterou jsou na zařízeních i jejich krabičkách.

Nechejte si poradit od virtuálního plotu

Při párování Hubu (jakožto prvního přístroje) aplikace nutí uživatele vytvořit alespoň jednu místnost, což mi přijde s ohledem na možnost instalace dvou nebo tří prvků v malém bytě zbytečné. Ale budiž. Praktické je rozdělování zařízení do skupin, což se může hodit nejen pro lepší orientaci, ale i pro následnou aktivaci či deaktivaci vybraných jednotek. Celý systém zná tři základní stavy – aktivováno / deaktivováno / noční režim. U aktivací je možné u jednotlivých prvků vybrat, zda se mají či nemají řídit centrálním přepínáním. To se hodí třeba u zásuvek nebo kouřových senzorů.

Přímo v aplikaci je možné Hubu přidělit pevnou IP adresu, což může být v určitých situacích nezbytné. Pomocí scénářů je možné definovat reakce na centrální ovládání a dají se u nich nastavit také různé časové rámce. Nabízí se skutečně hodně různých kombinací zabezpečení a spínání. Hodně se mi líbí funkce GeoFence (volně přeložím jako Lokační Plot), která chytře upozorňuje na stav, který možná nechcete. Když jste na místě, které má systém chránit (resp. ve zvoleném okruhu od 100 do 3000 metrů, který si můžete nastavit), upozorní na aktivovaný systém ochrany. Když domov nebo firmu opouštíte a systém zapomenete zapnout, upozorní vás také.

Lidl nabízí levné a chytré stropní LED svítidlo s technologií Zigbee 3.0. čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

V aplikaci se dají nastavit i tak pokročilé věci jako je zpoždění poplachu nebo chování systému při různých výpadcích. Kromě běžných mobilních notifikací, SMS nebo hovorů běžnému uživateli se dá nastavit také přímé odesílání dat do bezpečnostní agentury. Celkově jde o velmi promyšlený systém, který jsem zatím u jiných zabezpečovacích prvků (podobně volně prodávaných na trhu koncovým zákazníkům) nepotkal.



Ovladač SpaceControl s tísňovým tlačítkem

Dálkové ovládání má čtyři hardwarová tlačítka a středový plastový kříž. Ten se má starat o to, aby nedošlo ke zmáčknutí omylem, a současně slouží jako indikační dioda pro potvrzení, že byla instrukce odeslána. Mylná zmáčknutí eliminuje i tím, že ignoruje kliknutí kratší než cca 1/4 sekundy. Tři tlačítka uvádějí systém do dříve popsaných základních stavů – aktivováno / deaktivováno / noční režim.

Čtvrté je tzv. “panic” neboli tísňové. Uvádí systém do stavu poplachu a za běžných okolností spouští sirénu, vypíná zásuvkám přístup k elektřině a tak dále. Současně může rovnou kontaktovat bezpečnostní agenturu. Zvládne ovládat primární Hub i přes případné zesilovače signálu (range extender). Tísňové tlačítko se dá v aplikaci vypnout. Baterie CR2032 by měly v ovladači vydržet až pět let.

Bezpečná a chytrá zásuvka

První AJAX zařízení, které se v tomto seriálu recenzí objeví a nepatří k základní dvojici Hub + ovladač, je chytrá zásuvka. Konstrukčně je velmi jednoduše řešena a v podstatě připomíná drtivou většinu konkurenčních zásuvek. Její chytrost nespočívá jen v dálkovém zapínání a vypínání, ale také v kontrole napětí, výkonu a ochraně proti zkratům. V jejím případě je podle mě trochu škoda, že musí být závislá na Hubu. Koupit ji samostatně nemá smysl, bez centrální jednotky se s aplikací nespojí.

Když je vypnutá (nepředává napětí do zapojeného přístroje), její rámeček svítí modře. Po zapnutí se rozsvítí zeleně. Dalšími barvami umí také indikovat hladinu výkonu. V základu jde ve všech případech o hodně jasné světlo, na které se ale také myslelo. Když se zrovna nehodí, aby šel stav zásuvky vidět třeba z dálky, je možné v aplikaci jas diod snížit, nebo je úplně vypnout. Ve scénářích je možné určit, jak se má zásuvka chovat po aktivaci či deaktivaci celého systému. Lze ji tedy využít k více účelům. Díky teplotní ochraně se v případě problémů sama vypne kolem 85 °C a disponuje ochranou IP20.

Cena a dostupnost

Oficiální web AJAX v případě ČR odkazuje zákazníky na společnosti SAFE HOME a BEDO. Centrální Hub 2 přitom stojí 11 290 Kč a je dostupný v bílé a černé barvě. Ovladač SpaceControl stojí 890 Kč a je taktéž k dostání v černé a bílé. Stejné barvy jsou k dispozici i u zásuvky, která stojí 1 890 Kč.

Recenze Huawei Mate 40 Pro: Chybějící Google byste mu skoro odpustili čtení: 8 minut ( uložit na později ) čtení: 8 min. uloženo uložit na později 8 min. uloženo

AJAX Hub 2, ovladač SpaceControl a zásuvka: (téměř) závěrečné hodnocení

Jelikož se jedná o první část větší recenze, nenajdete zde tradiční seznam kladů a záporů. Nicméně první tři kousky z celého setu zhodnotím alespoň slovně. Začnu aplikací, která je podle mě dotažená k dokonalosti a v podstatě jí asi není co vytknout. Během používání se ani jednou nezasekla, i když jsem v ní v jednu chvíli prováděl spousty změn v nastavení a na různá zařízení posílal kvanta instrukcí v krátké době. Je v češtině, snadno ovladatelná a přehledná. Umí i více věcí, než jsme si ukázali dnes, ale ty si ukážeme v dalších částech.

Centrální Hub se zatím jeví jako stabilní mozek celého systému. Uvidím, jak si poradí s postupným přidávám dalších prvků, nicméně je připravený jich ovládat až 100, takže by ho méně než deset nemělo rozházet. Designově je hodně povedený a decentní. I na něm se dá diodová signalizace vypnout a dokáže být velmi nenápadný. Konkrétně bezpečnostní prvek v podobě kontroly otevření krytu si zaslouží velkou pochvalu. Napojení na SIM karty perfektně eliminuje problémy s domácí sítí.

V případě ovladače asi není extra co řešit. Instrukce odeslané z něj se dají v aplikaci různě interpretovat a jeho využití je tak velmi široké. Zásuvka je nejen chytrá, ale také bezpečná. Jak už jsem psal, u ní mě mrzí, že nejde napojit do aplikace bez přítomnosti Hubu. Na první pohled se zdá, že jsou zařízení AJAX celkem drahá. Můžu ale říct, že jde rozhodně o dobrou investici. Díky chytrým drobnostem, které jiné systémy často nemají, jde zatím o nejlepší “hobby” řešení, které jsem mohl otestovat. Skvělou zprávou do budoucna je i to, že výrobce plánuje integraci do nástrojů jako Home Assistant, Google Home nebo Apple HomeKit. Zákazníky o dalších postupech dokonce nechává hlasovat na webu.

Máte nějak chytře zabezpečený váš byt? Jak?