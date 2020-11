Recenze AJAX smarthome ochrany: Hlídání ohně, vody i nezvaných hostů

Dostali jsme se ke třetí a finální části recenze zabezpečovacích produktů od firmy AJAX. Po první trojici ve složení centrální jednotka / chytrá zásuvka / ovladač a druhé várce siréna / dveřní senzor / tlačítko se vrhneme na zařízení, kterým na bedrech leží ochrana lidí i majetku v celém systému velkou měrou. Podíváme se, jak jsou na tom detektor pohybu, detektor úniku vody a požární hlásič od AJAX. Poslední trojicí tak uzavřeme testování devíti produktů, které jsme z nabídky této firmy dostali k dispozici.

Balení a příslušenství

Majitelé těchto zabezpečovacích zařízení se dočkají téměř totožného příslušenství jako je u ostatních AJAX prvků. Balení detektoru vody je nejchudší a obsahuje vlastně jen samotný přístroj a základní manuál. U požárního hlásiče a detektoru pohybu je k dispozici i spojovací materiál, nicméně tentokrát bez oboustranné pásky. Je asi jedno, jestli tam chyb záměrně či omylem, ale je pravda, že tyto prvky je vhodnější namontovat opravdu pevně pomocí vrutů.

Detektor vody s osmi “chapadly”

Těmi avizovanými chapadly mám na mysli čtyři páry odhalených kontaktů, které jsou připravené hlásit přítomnost vody nezávisle na ostatních, což považuji za důmyslné řešení. Z kterékoli strany detektoru LeaksProtect se tedy může přiblížit voda či jiná tekutina a on o ní bude při nejbližším kontaktu okamžitě vědět.

Kromě toho, že se červeně rozbliká logo AJAX, přístroj pochopitelně odesílá informaci i do aplikace. Umí informovat i o tom, že je “na suchu” a poplach tedy odvolává. Na kartě detektoru toho moc k nastavení či vidění není. V podstatě můžete jen zvolit, zda se má při úniku spustit také siréna. Co víc ale po detektoru vytopení chtít? Asi nic. Samozřejmě je kompletně vodotěsný a baterie v něm vydrží až 5 let.

Požární hlásič s citlivým teploměrem

Pro testování kouřového detektoru FireProtect jsem se rozhodl jej umístit do blízkosti kamen na dřevo, což je prakticky nejpravděpodobnější místo, kde bych se mohl doma dočkat nějakého nečekaného dýmu či nezkrocených plamenů. Samozřejmě když nepočítám libovolný úsek elektroinstalace nebo třeba rychlovarnou konvici. Požární hlásič je poměrně citlivý a reaguje na kouř v množství, které jde tak tak vidět lidským okem. I když při případném požáru nejde úplně o jednotky sekund, je příjemné vědět, že zařízení s poplachem opravdu neotálí. Kdybyste potřebovali senzor, který reaguje i na zvýšené hodnoty CO2, tak to umí vybavenější FireProtect Plus.

Na druhou stranu ale není citlivý příliš, aby ho například aktivovala pára nad hrncem. Ta to zvládne taky, ale až po delší době a v mnohem větší intenzitě než kouř z ohně. Požární hlásič od AJAX myslí i na situace, kdy se mohou plameny ukrývat za zdí či jinou překážkou a k jeho senzorům se nedostane přímo dým. Upozorňovat umí i na extrémně vysokou či rychle zvýšenou teplotu. Zkoušel jsem to u topení a alarm se dostavil do půl minuty. Když je řeč o signalizaci, tak hlásič má vlastní sirénu, což je fajn. Samostatně pro všechny nezvyklé situace jde nastavit, zda se má spustit i siréna zapojená do celého systému. Uvnitř hlásiče je baterie, která je schopná až čtyřletého provozu.

U tohoto zařízení je potřeba zmínit, že je jako jediné z testované sady schopné pracovat nezávisle na centrální jednotce. Pokud je zapnuté a ucítí kouř nebo nezvyklou teplotu, okamžitě spustí alarm i bez připojení do aplikace nebo k AJAX Hub. Kdybych měl nutně zmínit jednu výtku, tak je to otevírání zadního krytu. Ten nemá žádnou drážku nebo jiný záchytný bod (když pominu dírky na vruty), díky čemuž by šel jednoduše otevřít prsty. Když už je ale kryt / držák na stěně, problém samozřejmě odpadá.



Detektor pohybu, co se s vámi podělí o fotky

V mém případě jde o AJAX MotionCam, což je nejvyspělejší varianta detektoru, která v sobě má i kameru. Zařízení je tedy chytřejší než běžné pohybové čidlo, nicméně slovo “kamera” tady trochu nesedí. V angličtině má trochu jiný význam, ale česky ji prostě můžu nazvat foťákem. Úkol objektivu totiž není pořizovat videozáznam nebo poskytovat živý náhled (to mě trochu mrzelo). Je v detektoru proto, aby mohl uživatel dostat kromě notifikace o pohybu také jednu či více fotek zachycující daný prostor. Ty do mobilu dorazí po několika sekundách od zjištění narušení prostoru.

V aplikaci je na výběr z několika úrovní rozlišení snímku, ale z maximální hodnoty 640 x 480 px a jde vidět, že tady snaha o vysokou kvalitu úplně nebyla. Rozumím tomu, že pořizování a posílání fotek ve vyšším rozlišení by se neslučovalo s několikaletou výdrží baterie. Když už měl ale výrobce snahu dávat do senzoru i objektiv, mohl zvolit (když už ne video nebo náhled) alespoň kvalitnější rozlišení. Třeba i za cenu toho, že se baterie vybije za poloviční dobu nebo by zařízení bylo primárně připojeno do elektrické sítě s baterií jako zálohou. Jasně, jde o čidlo s “kamerou” jako bonusem a ne naopak, ale stejně si myslím, že to šlo vyřešit lépe. I s ohledem na to, že AJAX nemá v nabídce přímo kamery.