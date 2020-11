Recenze AJAX smarthome ochrany: Siréna a dva zdánlivě hloupé spínače

Vítejte u druhého dílu recenze balíku zařízení značky AJAX, které jsou určeny pro chytré zabezpečení domácnosti. Pokud jste četli první díl, víte, na co budeme navazovat. Poté, co jsme probrali centrální řídicí jednotku (hub), dálkové ovládání a chytrou zásuvku, se nyní budeme věnovat další trojici. Tentokrát přicházejí na řadu siréna, tlačítko a dveřní senzor, které AJAX také prodává. Nevyhnutelně dojde znovu i na aplikaci, nicméně tu jsme společně s centrální jednotkou nebo komunikační platformou Jeweller probrali detailně minule.

Balení a příslušenství

Krabičky jsou i u těchto přístrojů celkem jednoduché, nicméně je z nich poznat, jak si dává výrobce záležet na ochraně i těch nejmenších zařízení. Důmyslné papírové skládané otvory a přepážky jsou malý detail, který ale potvrzuje, že jde o prémiové věci. Ve všech baleních je přítomný základní manuál, QR kód pro naskenování do aplikace a v tomto případě i spojovací materiál.

U sirény se nachází balíček s vruty různých délek, oboustrannou lepící páskou a tenkým krátkým káblíkem s koncovkou, kterým jde zařízení napájet i přímo ze sítě. Stejné příslušenství je i u senzoru na dveře. K tlačítku je k dispozici pouze kousek oboustranné pásky.

Siréna se vzhledem reproduktoru

Aniž bych ji zapojoval nebo pároval s aplikací, AJAX siréna mě příjemně zaujala svým designem. Díky textilnímu povrchu v čelní části připomíná bezdrátový reproduktor a nepotřebuje si hrát na nějaké hi-tech zařízení s kreativními mřížkami. Kamufláž se navíc může v některých situacích i hodit. Fajn je i decentní velikost, jedna hrana sirény má délku jen asi 75 milimetrů. Stejně jako ostatní AJAX produkty, které se někam montují, má pod krytem tlačítko pro případné hlášení, že někdo zařízení otevřel. Jak jsem zmiňoval, existuje možnost zapojení na pevné napájení, ale není to úplně potřeba. Dvě CR-123A baterie se postarají až o pětihodinových chod. Ochrana IP50 potvrzuje, že jde i interiérový přístroj.

Funkce sirény je jasná – ve vhodnou chvíli co nejlépe vyplašit nezvaného hosta nebo upozornit majitele na nezvyklý stav hlasitým zvukovým signálem. V tomto ohledu nemám žádné výtky, na AJAX sirénu se dá spolehnout ve všech situacích. A že jich může být. Možností nastavení, která se obhospodařují skrze aplikaci Ajax Security System, má siréna opravdu hodně. Kdy má a nemá vydávat zvuk, určují další prvky zapojené prostřednictvím centrální jednotky. Má ovšem i několik vlastních možností detailnější konfigurace. Nebudu asi popisovat, co všechno je v aplikaci k nalezení, to je nicméně vidět v přiložených snímcích obrazovky. Zmíním ale to nejzajímavější.

Příjemná je možnost měnit hlasitost houkání (možná spíš pípání), ale lepší než tři základní hladiny by byl praktičtější obyčejný posuvník. Doba poplachu je měnitelná od 3 do 180 sekund, takže není problém mít sirénu využitou pro různé situace, u kterých se hodí delší či kratší signalizace. Pokud je nutné mít zvuk doprovozený i nějakým vizuálním potvrzením, je možné zapnout blikání LED diody. Siréna umí krátkým pípnutím potvrzovat i zapnutí či vypnutí celého zabezpečovacího systému.

Tlačítko pro paniku i pohodlnost

Co zkoušet a popisovat u jednoduchého spínače? Tlačítko je stejně jako siréna, dveřní senzor a další AJAX produkty závislé na aplikaci. I u tak primitívního přístroje je v ní k dispozici několik možností nastavení. Tím zásadním je volba, zda má tlačítko plnit úlohu tísňového “panic button”, nebo má sloužit jako ovládání. Když jej přepnete do druhého jmenovaného módu, můžete mu v rámci scénářů přiřadit třeba úkol vypínat a zapínat chytrou zásuvku. Je přitom k dispozici možnost nastavit chování při krátkém a dlouhém stisku.

Když je tlačítko v tísňovém provozním režimu, je k dispozici pět druhů poplachu – narušení, požár, lékařská pomoc, tíseň a plyn. Výběr jedné z těchto položek v aplikaci nemění obsah notifikace a může jinak reagovat. Přiřazení se navíc může hodit při umisťování více tlačítek. Parádní ochrana proti náhodnému stisknutí. Ta je zajištěna nejen zahloubenou plochou v rámečku na samotném tlačítku, ale možností reagovat pouze na dvojité stisknutí. V menu tohoto drobného a jednoduchého pomocníka jde také vybrat, zda na něj má či nemá přímo reagovat siréna. Tlačítko, jehož se také týká pětiletá výdrž baterie, se dá pověsit na šňůrku, položit jen tak na stůl, nebo díky plochým zádům i nalepit na zeď či jinou plochu.