Xiaomi představilo vylepšený odžmolkovač s ostřejší čepelí a silnějším motorem. Mohl by přijít i do Česka

Xiaomi globálně představilo vylepšený odžmolkovač Mijia Lint Remover 2 s 6listovou čepelí
Novinka nabízí motor s 6 000 otáčkami za minutu a výdrž baterie až 180 minut
V Česku se aktuálně prodává starší Xiaomi Lint Remover s cenou od 295 Kč

Adam Kurfürst
Publikováno: 25.12.2025 06:00

Xiaomi rozšířilo své portfolio produktů pro domácnost o druhou generaci odžmolkovače. Model Mijia Lint Remover 2 se objevil na globálním webu výrobce, což nasvědčuje jeho plánovanému uvedení na mezinárodní trhy včetně toho našeho. Oproti předchůdci přináší vylepšenou čepel i silnější motor.

Ostřejší čepel a silnější motor
Chytrý vzduchový kanál a dlouhá výdrž
Pro jaké látky se hodí?

Ostřejší čepel a silnější motor

Srdcem nového odžmolkovače je ocelová čepel se šesti břity, vyrobená z martenzitické oceli 30Cr13, zatímco předchozí generace disponovala pouze pěti břity. To by mělo zajistit efektivnější odstraňování žmolků z různých typů látek. O pohon se stará motor s 6 000 otáčkami za minutu, který ostříhané žmolky okamžitě nasává do zásobníku.

Xiaomi vybavilo nový model ochrannou síťkou s dvojí velikostí otvorů – menší mají průměr 1,4 mm, větší pak 2 mm. Díky tomu odžmolkovač zachytí jak jemné, tak hrubší žmolky. Samotná síťka má tloušťku 0,35 mm a je dostatečně odolná, aby chránila látku před poškozením čepelí.

Chytrý vzduchový kanál a dlouhá výdrž

Zajímavým konstrukčním prvkem je vzduchový kanál ve tvaru osmičky, který zajišťuje jednosměrný proud vzduchu. Odstraněné žmolky se tak nemohou vracet zpět na látku ani ucpávat přístroj. Zásobník na žmolky je průhledný, takže snadno poznáte, kdy je potřeba ho vyprázdnit.

Po stránce výdrže Mijia Lint Remover 2 nabízí až 180 minut nepřetržitého provozu na jedno nabití. Při běžném používání (přibližně 15 minut týdně) by měl vydržet zhruba tři měsíce bez nutnosti dobíjení. Nechybí ani bezpečnostní prvky – odžmolkovač se automaticky vypne při uvolnění ochranného krytu a nelze ho náhodně spustit během nabíjení.

Pro jaké látky se hodí?

Výrobce doporučuje používat Mijia Lint Remover 2 na svetry, vlněné kabáty, kalhoty, šály, rukavice a bavlněné ložní prádlo. Pro jiné typy látek přístroj určen není. V balení najdete také čisticí kartáček pro údržbu čepele.

Xiaomi za dva dny představí svůj nejlepší telefon! Mimo něj se ukážou také prémiové hodinky a parádní sluchátka
Jakub Kárník
Zprávičky
Jakub Kárník
Zprávičky

Cena nového modelu pro globální trhy zatím nebyla oznámena. V Česku se nicméně dá pořídit starší Xiaomi Lint Remover s 5listovou čepelí, který je k dispozici od 295 Kč.

Používáte doma odžmolkovač?

Zdroj: Xiaomi

O autorovi
Adam Kurfürst
Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi