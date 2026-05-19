Vadí vám žmolky na oblečení? Zatočí s nimi tahle hračka od Xiaomi za 399 Kč

  • Xiaomi Mijia Lint Remover 2 oficiálně dorazil do Česka a začíná se prodávat například na Alze za 399 Kč
  • Druhá generace odžmolkovače dostala šestilistou čepel z martenzitické oceli a motor s 6 000 otáčkami za minutu
  • Na jedno nabití zvládne až 180 minut provozu, což při běžném používání vystačí přibližně na tři měsíce

Adam Kurfürst
19.5.2026 06:00
Xiaomi Mijia Lint Remover 2 s logem

Vadí vám žmolky na oblečení? Pokud si s nimi lámete hlavu, měli bychom pro vás tip. Koncem loňského roku jsme psali o druhé generaci odžmolkovače Mijia Lint Remover 2, která se tehdy představila na globálním webu Xiaomi. Dnes už je novinka k dostání na Alze za pouhých 399 Kč a slibuje výrazný posun proti původnímu modelu.

Šestilistá čepel a motor s 6 000 otáčkami

Hlavní změnou oproti původnímu odžmolkovači Xiaomi je nová ocelová čepel se šesti břity vyrobená z martenzitické oceli 30Cr13. Předchůdce zvládal žmolky odstraňovat pěti břity, takže by Xiaomi mělo dosáhnout efektivnějšího a rovnoměrnějšího stříhání. O pohon se stará motor s 6 000 otáčkami za minutu, jenž zastřižené žmolky průběžně nasává do průhledného zásobníku.

Xiaomi Mijia Lint Remover 2 vnitrnosti

Ochranná síťka má tloušťku 0,35 mm a dva druhy otvorů – menší o průměru 1,4 mm pro jemné žmolky a větší 2 mm na ty hrubší. Pod ní vede vzduchový kanál ve tvaru osmičky, který drží jednosměrný proud vzduchu a brání tomu, aby se odstraněná vlákna vracela zpět na látku.

Výdrž 180 minut a bezpečnostní prvky

Vestavěná baterie zvládne 180 minut nepřetržitého provozu na jedno nabití. Pokud odžmolkovač používáte přibližně 15 minut týdně, podle Xiaomi vám vystačí na zhruba tři měsíce bez nutnosti připojit nabíječku. Bezpečnost hlídá dvojí pojistka – přístroj se automaticky vypne při uvolnění ochranného krytu a nelze ho omylem spustit během nabíjení.

Výrobce odžmolkovač doporučuje na svetry, vlněné kabáty, kalhoty, šály, rukavice a bavlněné ložní prádlo. Na jiné typy látek (například syntetické nebo elastické tkaniny) určen není – v takovém případě byste mohli oblečení snadno poškodit.

V čem je lepší než předchozí Lint Remover

Mijia Lint Remover 2 přináší proti původnímu modelu několik konkrétních vylepšení. Vedle čepele se šesti břity místo pěti dostal i větší zásobník na žmolky a optimalizovanou rukojeť se zmenšeným průměrem, která má padnout pohodlněji do ruky. Xiaomi navíc každému kusu přiřazuje unikátní 19místný kód sloužící k ověření pravosti – původní model nic takového neměl.

Zbylé základní vlastnosti zůstávají podobné, takže pokud doma máte fungující jedničku, není zde důvod kvapem upgradovat. Pro nové zájemce ale dává smysl rovnou sáhnout po dvojce, zvlášť pokud chcete zbavit žmolků vlněné svetry nebo bavlněné povlečení.

Používáte doma odžmolkovač, nebo se bez něj obejdete?

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

