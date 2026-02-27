Nový vzduchový kompresor Xiaomi už přišel do Česka. Je lehký, skladný a nestojí mnoho Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi Mijia Compact Portable Electric Air Compressor je nyní k dispozici v Česku za 999 Kč Kompresor váží pouhých 240 gramů a nabízí maximální tlak 150 psi s vestavěným LED světlem Baterie s kapacitou 2000 mAh zvládne na jedno nabití nahustí až 8 zcela prázdných pneumatik jízdního kola Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Před pár týdny Xiaomi globálně představilo přenosný kompresor Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, který zaujal především svou nízkou hmotností a kompaktními rozměry. Nyní se novinka objevila v nabídce českého autorizovaného e-shopu mistore.cz, kde si ji zájemci mohou pořídit za 999 Kč. Podle e-shopu je produkt skladem a připraven k okamžitému odeslání. O polovinu lehčí než předchůdce Hlavní předností nového kompresoru je hmotnost pouhých 240 gramů, což představuje 50% úsporu oproti staršímu modelu Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2. Ten vážil 490 gramů a na českém trhu se stále prodává za ceny začínající těsně pod tisícovkou. Nová generace se tak vejde prakticky kamkoliv – do batohu, brašny na kolo nebo kapsy bundy. Uvnitř kompaktního těla se nachází bezkartáčový motor a slitinový válec, který zvládne tlak až 150 psi. Xiaomi udává přesnost měření tlaku ±1 psi, což by mělo stačit pro spolehlivé nahuštění na požadovanou hodnotu. Praktickou funkcí je automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku, takže nemusíte huštění hlídat. Nahuští kolo za minutu Kompresor pohání 2000mAh lithium-iontová baterie, která na plné nabití zvládne nahusti až 8 zcela prázdných pneumatik jízdního kola (700×23C z 0 na 80 psi). Pokud jde pouze o doplnění tlaku z 60 na 80 psi, počet stoupá na 23 kol. Prázdnou pneumatiku nahuští kompresor přibližně za 60 sekund, doplnění tlaku trvá asi 20 sekund. Xiaomi zmiňuje i možnost nouzového použití pro automobily – pneumatiku 205/55 R16 dokáže dohustit z 2,0 na 2,5 bar za 105 sekund. Pro běžné používání je ale kompresor určen především pro motocykly, elektrokola, jízdní kola, elektrické koloběžky a míče. Pět režimů a LED světlo Mijia Compact Portable Electric Air Compressor nabízí pět přednastavených režimů: pro motocykly a elektrokola (2,4 bar), jízdní kola (45 psi), elektrické koloběžky (50 psi), míče (8 psi) a vlastní režim s rozsahem 0,2–10,3 bar. V každém režimu lze hodnoty upravit podle potřeby a kompresor si automaticky zapamatuje poslední nastavení. Nechybí ani vestavěné LED světlo se dvěma režimy – konstantní svícení pro noční huštění a SOS blikání pro nouzové situace. Balení obsahuje adaptéry pro tři typy ventilků: Schrader (auta, horská kola, elektrokola), Presta (silniční kola) a jehlový adaptér pro míče. Součástí je také úložné pouzdro se skrytou kapsou na příslušenství. Cena: 999 Kč Pořídili byste si takový kompresor na cesty? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko vzduchový kompresor vzduchový kompresor Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024