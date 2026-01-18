Nový vzduchový kompresor Xiaomi je lehčí a má vestavěné LED světlo Hlavní stránka Zprávičky Xiaomi globálně představilo přenosný kompresor Mijia Compact Portable Electric Air Compressor s hmotností pouhých 240 gramů Novinka disponuje 2000mAh baterií a dokáže nahustit prázdnou pneumatiku jízdního kola za přibližně 60 sekund Kompresor nabízí pět přednastavených režimů a maximální tlak 150 psi, cena pro český trh zatím není známa Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.1.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Xiaomi na svém globálním webu představilo nový přenosný kompresor Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, který by mohl zaujmout především cyklisty a majitele elektrokol či koloběžek. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se vejde prakticky kamkoliv a na jedno nabití zvládne nahusti překvapivé množství pneumatik. Poloviční hmotnost oproti předchozímu modelu Solidní výdrž baterie i rychlost Pět režimů a automatické vypnutí Dostupnost v Česku zatím nejistá Poloviční hmotnost oproti předchozímu modelu Hlavním tahákem novinky je její hmotnost pouhých 240 gramů, což představuje 50% úsporu oproti staršímu modelu Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, který vážil 490 gramů. Kompresor tak snadno schováte do batohu nebo brašny na kolo a prakticky jej ani nepocítíte. Součástí balení je i úložné pouzdro se skrytou kapsou na příslušenství. Uvnitř kompaktního těla se nachází bezkartáčový motor a slitinový válec, který zvládne tlak až 150 psi. Xiaomi přitom udává přesnost měření tlaku ±1 psi, což by mělo stačit pro spolehlivé nahuštění na požadovanou hodnotu. Solidní výdrž baterie i rychlost Kompresor pohání 2000mAh lithium-iontová baterie, která na plné nabití zvládne nahusti až 8 zcela prázdných pneumatik jízdního kola (700×23C z 0 na 80 psi). Pokud jde pouze o doplnění tlaku z 60 na 80 psi, počet stoupá na 23 kol. Co se týče rychlosti, prázdnou pneumatiku jízdního kola nahusti kompresor přibližně za 60 sekund, doplnění tlaku trvá asi 20 sekund. Elektrokolo zvládne za 10 sekund. Xiaomi zmiňuje i možnost nouzového použití pro automobily – pneumatiku 205/55 R16 dokáže dohusti z 2,0 na 2,5 bar za 105 sekund. Pět režimů a automatické vypnutí Mijia Compact Portable Electric Air Compressor nabízí pět přednastavených režimů: pro motocykly a elektrokola (2,4 bar), jízdní kola (45 psi), elektrické koloběžky (50 psi), míče (8 psi) a vlastní režim s rozsahem 0,2–10,3 bar. V každém režimu lze hodnoty upravit podle potřeby a kompresor si automaticky zapamatuje poslední nastavení. Praktickou funkcí je automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku, takže nemusíte huštění hlídat. Kompresor také disponuje samokalibrační funkcí, která se aktivuje při zapnutí a dokáže se přizpůsobit i vysokohorskému prostředí. Nechybí ani vestavěné LED světlo se dvěma režimy – konstantní svícení a SOS blikání pro nouzové situace. Balení obsahuje adaptéry pro tři typy ventilů: Schrader (auta, horská kola, elektrokola), Presta (silniční kola) a jehlový adaptér pro míče. Dostupnost v Česku zatím nejistá Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín uvedení na jednotlivé trhy. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na globálním webu výrobce, je možné, že se časem podívá i do Česka. Na našem trhu doteď pořídíte třeba Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, jehož cena podle Heureky začíná na 947 Kč. Ocenili byste takový kompresor při svých cestách na kole? Zdroj: Xiaomi O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář vzduchový kompresor Xiaomi Xiaomi Mohlo by vás zajímat Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024