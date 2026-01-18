TOPlist

Nový vzduchový kompresor Xiaomi je lehčí a má vestavěné LED světlo

  • Xiaomi globálně představilo přenosný kompresor Mijia Compact Portable Electric Air Compressor s hmotností pouhých 240 gramů
  • Novinka disponuje 2000mAh baterií a dokáže nahustit prázdnou pneumatiku jízdního kola za přibližně 60 sekund
  • Kompresor nabízí pět přednastavených režimů a maximální tlak 150 psi, cena pro český trh zatím není známa

Adam Kurfürst
18.1.2026 18:00
Xiaomi Mijia Compact Portable Electric Air Compressor vr uce

Xiaomi na svém globálním webu představilo nový přenosný kompresor Mijia Compact Portable Electric Air Compressor, který by mohl zaujmout především cyklisty a majitele elektrokol či koloběžek. Díky kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti se vejde prakticky kamkoliv a na jedno nabití zvládne nahusti překvapivé množství pneumatik.

Poloviční hmotnost oproti předchozímu modelu

Hlavním tahákem novinky je její hmotnost pouhých 240 gramů, což představuje 50% úsporu oproti staršímu modelu Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, který vážil 490 gramů. Kompresor tak snadno schováte do batohu nebo brašny na kolo a prakticky jej ani nepocítíte. Součástí balení je i úložné pouzdro se skrytou kapsou na příslušenství.

Mijia Compact Portable Electric Air Compressor v provozu

Uvnitř kompaktního těla se nachází bezkartáčový motor a slitinový válec, který zvládne tlak až 150 psi. Xiaomi přitom udává přesnost měření tlaku ±1 psi, což by mělo stačit pro spolehlivé nahuštění na požadovanou hodnotu.

Solidní výdrž baterie i rychlost

Kompresor pohání 2000mAh lithium-iontová baterie, která na plné nabití zvládne nahusti až 8 zcela prázdných pneumatik jízdního kola (700×23C z 0 na 80 psi). Pokud jde pouze o doplnění tlaku z 60 na 80 psi, počet stoupá na 23 kol.

Co se týče rychlosti, prázdnou pneumatiku jízdního kola nahusti kompresor přibližně za 60 sekund, doplnění tlaku trvá asi 20 sekund. Elektrokolo zvládne za 10 sekund. Xiaomi zmiňuje i možnost nouzového použití pro automobily – pneumatiku 205/55 R16 dokáže dohusti z 2,0 na 2,5 bar za 105 sekund.

Pět režimů a automatické vypnutí

Mijia Compact Portable Electric Air Compressor nabízí pět přednastavených režimů: pro motocykly a elektrokola (2,4 bar), jízdní kola (45 psi), elektrické koloběžky (50 psi), míče (8 psi) a vlastní režim s rozsahem 0,2–10,3 bar. V každém režimu lze hodnoty upravit podle potřeby a kompresor si automaticky zapamatuje poslední nastavení.

Mijia Compact Portable Electric Air Compressor s jizdnim kolem

Praktickou funkcí je automatické vypnutí při dosažení nastaveného tlaku, takže nemusíte huštění hlídat. Kompresor také disponuje samokalibrační funkcí, která se aktivuje při zapnutí a dokáže se přizpůsobit i vysokohorskému prostředí. Nechybí ani vestavěné LED světlo se dvěma režimy – konstantní svícení a SOS blikání pro nouzové situace.

Balení obsahuje adaptéry pro tři typy ventilů: Schrader (auta, horská kola, elektrokola), Presta (silniční kola) a jehlový adaptér pro míče.

Dostupnost v Česku zatím nejistá

Xiaomi zatím neprozradilo cenu ani konkrétní termín uvedení na jednotlivé trhy. Vzhledem k tomu, že se produkt objevil na globálním webu výrobce, je možné, že se časem podívá i do Česka. Na našem trhu doteď pořídíte třeba Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2, jehož cena podle Heureky začíná na 947 Kč.

Ocenili byste takový kompresor při svých cestách na kole?

Zdroj: Xiaomi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
