Xiaomi představilo na domácím trhu parádní čističku Mijia Air Conditioner Pro 1.5 HP

V létě umí pěkně zchladit, v zimě naopak zahřát

Pyšní se nízkou spotřebou, chytrými funkcemi i schopností sterilizovat vzduch

Společnost Xiaomi se už nějakou dobu angažuje i na trhu s klimatizacemi. V Číně prodává hned několik modelů a nyní přichází s další novinkou – Mijia Air Pro 1,5 HP. Tato nástěnná klimatizace se pyšní vysokou energetickou účinností, může sloužit i jako topení a navrch přidává chytré funkce. Cena navíc není přemrštěná.

Klimatizace Mijia Air Pro 1,5 HP disponuje nízkou spotřebou, oproti běžným modelům dokáže údajně ušetřit až 361 kWh ročně. Zároveň to ale neznamená, že je nízká spotřeba kompenzována nízkou účinností. Chladný vzduch ucítíte už po 30 vteřinách, zatímco teplý už po minutě. Xiaomi si navíc dalo záležet na tom, aby byla změna teploty co nejpříjemnější, což je vhodné pro uživatele, kteří trpí na nachlazení. Při běžném provozu se novinka, respektive její 12slotový kompresor rozhučí v průměru na 18 dB, takže nebudete mít pocit, že máte v obýváku dopravní letadlo a teoreticky ji můžete provozovat i v ložnici. Pracuje od od -35 °C do 65 °C, je tedy vhodné i pro obyvatele zemí s extrémními výkyvy teplot.

Technologie Lingyun Smart Control Engine s algoritmy strojového učení se neustále učí a optimalizuje spotřebu energie i regulaci teploty. O zdravé ovzduší se postará 99,9% sterilizace a samočisticí funkce (pro vnitřní i venkovní jednotku). Navíc na klimatizaci chodí OTA aktualizace, takže se její algoritmus může neustále vylepšovat. Tedy minimálně dokud budou mít čínští inženýři chuť.

Klimatizace je bílá a nechybí na ní kruhový LED displej zobrazující základní informace, ten má navíc automatickou regulaci jasu. Ovládat ji můžete buď skrz dálkový ovladač, aplikaci Mi Home či hlasové ovládání. Xiaomi Mijia Air Pro 1,5 HP je v současnosti dostupná pouze na čínském trhu za cenu 2 399 jüanů, což je asi 8 000 korun bez daně.

Zdroj: Xiaomi Youpin, Gizmochina