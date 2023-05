Xiaomi MIJIA 610L Ice Crystal White Double Door je nová chytrá lednička

Chlubí se nízkou hlučností i schopností pohlcovat pachy a bakterie

Můžete ji propojit s mobilem

Společnost Xiaomi právě představila novou chytrou lednici s označením Mijia 610L. K dispozici je na čínském trhu a nabízí velice solidní poměr mezi cenou a výkonem a to i ve srovnání s výrobci, kteří se výrobou lednic zabývají několik desítek let.

Vzhled lednice je poměrně minimalistický. Kromě předělu mezi dveřmi si lze všimnout také loga Mijia v pravém horním rohu. Pochlubit se může objemem až 610 litrů a díky mnoha přihrádkám, třeba i ve dveřích se do ni vejde hromada jídla. Xiaomi se rovněž nechalo slyšet, že díky beznámrazové dvoufrekvenční konverzi udržuje chladnička potraviny křupavé a čerstvé. Samotné chlazení má na starost kompresor s maximální hlučností 36 dB na který dává čínský gigant záruku 10 let, denně by si pak neměla vzít více než 1 kWh.

Lednice Mijia 610L má rovněž antibakteriální a deodorační modul s ionty stříbra, který pohlcuje pachy a bakterie. Milovníky chytré domácnosti potěší fakt, že lze lednici ovládat skrz aplikaci Mijia. Nastavit si v ní můžete různé režimy a teplotu, nechybí podpora hlasového asistenta Xiao AI.

Antibakteriální a deodorační modul s ionty stříbra pomáhá pohlcovat a rozkládat pachy v chladničce. Tento model je vybaven také aplikací MIJIA, která umožňuje ovládání na dálku, včetně nastavení teploty a režimu. Hlasové ovládání pomocí Xiao Ai je také podporováno. Chladnička Xiaomi MIJIA 610L Ice Crystal White Double Door je k dostání za zaváděcí cenu 3 599 juanů, což je asi 11 000 korun bez daně. V tuto chvíli ale bohužel nevíme, zda se někdy dostane i na mezinárodní trhy.

