Čínská společnost Xiaomi před pár dny uvedla na svůj domácí trh novou nástěnnou klimatizaci s názvem (přibližný překlad z čínštiny do angličtiny) Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saving 2 HP. Již z názvu se dá odvodit, že největším lákadlem této novinky má být úspora elektrické energie. Dle hodnoty 4,69 u metriky Annual performance factor (APF), která vyjadřuje předpokládanou roční spotřebu, prý může tato nová superúsporná klimatizace první třídy spotřebovat až o 380 kw/h méně za rok oproti novým modelům třetí třídy.

Klimatizace může nejen chladit, ale poslouží případně i jako topení. Disponuje jmenovitým chladicím výkonem 5 000 W a jmenovitým topným výkonem 6 700 W. Je tak vhodná pro prostory o rozloze 20 až 30 m2. Využívá technologii plné stejnosměrné frekvenční konverze a venkovní jednotka má velký ventilátor, který zajišťuje silný výkon a dodává vysoký objem vzduchu. Kromě toho prý podporuje provoz v nadstandardně širokém rozsahu teplot.

Novinka Xiaomi Mijia Air Conditioner Giant Power Saving 2 HP je vybavena nově vyvinutým vzduchovým kanálem a vysoce účinným elektronickým expanzním ventilem. Její vnitřní jednotka je vybavena vysokoteplotní samočisticí schopností, která dokáže odstranit neviditelné znečištění. Prostřednictvím důkladného procesu čištění a technologie vysokoteplotního sušení účinně odstraňuje přichycené bakterie.

Ani této energeticky úsporné klimatizaci nechybí možnost napojení na aplikaci Mijia. Umožňuje zapínání, vypínání, nastavování teplot a další funkce. Mimo jiné i hlasové povely skrze XiaoAI. Na serveru Youpin vyjde novinka na 2 899 yuanů, tedy asi 9 tisíc Kč v běžném přepočtu. Toto šikovné zařízení zatím ale můžeme čínským zákazníkům pouze závidět, do našich končin doposud Xiaomi oficiálně nástěnné klimatizace nedistribuuje. Ale že by se to v aktuální situaci nejen v Česku hodilo…

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Kde vám nyní nejvíc chybí klimatizace?

Zdroj: gizmo